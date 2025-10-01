Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

Коли ремінь вентилятора починає зношуватися або втрачається натяг, він може викликати скрип.

Ремені вентиляторів потрібно міняти кожні 90-160 тис. км пробігу / колаж: Главред, фото: скріншот

Автомобіль іноді може видавати дивний скрип. При цьому звичайний ремонт може тільки погіршити ситуацію. Такий "писк" з-під капота може бути результатом проблем із ременем вентилятора. Про це розповів автомобільний механік Скотті Кілмер, повідомляє The Sun.

"Ремінь вентилятора - це відрізок синтетичної гуми, покритий зубцями зсередини. Він обертається навколо низки валів у блоці двигуна й утримує їх в обертанні, включно з валом, що обертає вентилятор охолодження, що й дало назву ременю. Ці вали є життєво важливими для безперебійної роботи двигуна, а ремінь забезпечує їхню синхронізацію один з одним", - пише видання. відео дня

Однак, як і більшість деталей, ремінь вентилятора з часом може зношуватися і потребує заміни до того, як він порветься. Зазвичай це слід робити кожні 90-160 тис. км пробігу.

За словами Кілмера, коли ремінь вентилятора починає зношуватися або втрачається натяг, він може викликати скрип. У такому разі водії можуть змастити ремінь засобом WD-40. Але автомеханік не радить цього робити, адже це може принести більше шкоди, ніж користі.

"Ремені вентиляторів зроблені так, щоб працювати всуху. Якщо нанести на них мастило, вони можуть зісковзнути. Розбризкування мастила цього не виправить. Ці ремені мають працювати всуху, не змащуйте їх", - каже Скотті.

Він додав, що на старих автомобілях таку проблему можна вирішити, підтягнувши ремінь вручну за допомогою торцевого ключа. А в нових моделях багато хто використовує автоматичні натяжні пристрої, тому шум може бути спричинений або розтягуванням ременя, або проблемою в одному з валів, які він приводить у рух.

Вирішити цю проблему можна, замінивши ремінь. А якщо це не допоможе, машину слід відвезти в СТО.

