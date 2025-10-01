Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

Колишня перша леді розповіла, що її так сильно дратує в Бараку.

Мішель Обама терпіти не може, як Барак Обама жує їжу.

Колишня перша леді звернула увагу на дратівливі звуки, які видає її чоловік під час їжі, обговорюючи їхній шлюб із сімейним терапевтом доктором Орною Гуральник.

Як пише Page Six, Мішель, у якої з Бараком є доньки Саша, 24 роки, і Малія, 27 років, розповіла про те, як часто їм нема про що говорити за вечерею, коли вони живуть у порожньому будинку.

Мішель Обама поділилася фактором роздратування / Instagram

"У нас завжди є теми для розмов про дітей, але не щодня", - сказала Мішель. Тепер, коли ми живемо в порожньому будинку, виникає питання: "Ну і про що ж ми будемо говорити?".

Її брат і співведучий, Крейг Робінсон, втрутився, заявивши, що з чоловіком/дружиною завжди "є про що поговорити", з чим терапевт не погодилася.

Потім психоаналітик запропонувала Мішель зануритися в те, про що вона насправді думає, сидячи навпроти Барака, і відкрито висловити свої глибокі почуття.

"Чому твоє жування так мене дратує? Давай обговоримо", - жартівливо сказала вона і додала: "Так, не знаю, чи варто порушувати це питання".

"Нас із дівчатками дуже дратує, як Барак жує", - сказала Мішель, маючи на увазі своїх дітей.

Про персону: Мішель Обама Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

