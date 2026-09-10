Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозру

Інна Ковенько
10 вересня 2026, 11:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Склад, який використовував підрозділ СБУ, розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.
Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозру
Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів / Колаж: Главред, фото: ОГП, ДСНС

Головне:

  • У Милі після атаки РФ та детонації боєприпасів загинули 35 людей
  • Посадовцю СБУ повідомили про підозру через порушення під час зберігання боєприпасів.
  • Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави, йому загрожує до 10 років ув’язнення

Керівнику одного з підрозділів Служби безпеки України повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі Київської області, де після атаки РФ загинули 35 людей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, підрозділ СБУ використовував частину приміщень колишнього овочесховища як склад. При цьому приміщення не мало необхідного паспорта та не відповідало вимогам безпеки. Воно також розташовувалося менш ніж за 100 метрів від житлових будинків.

відео дня

"Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів", - зазначають в ДБР.

  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР
  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР
  • Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів
    Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів Фото: ДБР

28 серпня близько 20:10 російські війська атакували склад. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об’єкти.

Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Постраждала 21 людина, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

Посадовцю СБУ інкримінують бездіяльність військової службової особи в умовах воєнного стану. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У разі доведення вини посадовцю СБУ загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, зранку 10 вересня атакувала Київ дронами. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок падіння ворожого БпЛА, у Голосіївському районі столиці пошкоджена нежитлова будівля. За даними моніторів, удар прийшовся по АЗС біля одного з торгових центрів Києва.

Крім того, в ніч на 10 вересня росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками. Зафіксовано прямі влучання ворожих дронів у житловому секторі. Є постраждалі.

Нагадаємо, Хмельницька область зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС сталася повторна детонація. В результаті вибуху травмовано 4 рятувальників.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

13:10Війна
Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

12:23Аналітика
Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

12:21Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа

ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Максимум тепла від дров: народні хитрощі та головні табу опалення

Максимум тепла від дров: народні хитрощі та головні табу опалення

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Останні новини

13:10

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

12:57

Apple iPhone Duo: що варто знати перед вибором новини компанії

12:52

Що посіяти після огірків восени: грядка віддячить щедрим урожаєм

12:51

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

12:44

Молодик 11 вересня принесе 3 знакам зодіаку неймовірний фінансовий успіх: кому пощастить

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
12:23

Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

12:21

Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

12:11

Пересолений суп можна врятувати без додавання води чи картоплі: секретний трюк

12:05

Різке похолодання з дощами насувається на Україну: наскільки знизиться температура

Реклама
12:00

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні

11:24

Досвідчені господині ставлять пластикову пляшку над зливом раковини - для чого

11:05

Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозруФото

10:49

РФ почала знищувати АЗС Києва: ворог завдав подвійного удару по столиці, деталіФото

10:38

Окупаційні війська просунулися поблизу ключового міста: в DeepState оновили мапу

10:32

Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

10:28

ЗСУ завдали нищівних ударів по восьми об'єктах в тилу РФ - Зеленський

09:59

Гороскоп на завтра, 11 вересня: Ракам - зрив планів, Водоліям - випробування

09:54

Візит Зеленського до Канади: з чим прилетів президент і чого чекати від зустрічей

09:46

Чи можна прати білі речі разом із кольоровими: експерт дала неочікувану пораду

09:38

Настю Каменських внесли до бази даних "Миротворця": з якої причини

Реклама
09:25

Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз

09:02

Крутіше моркви по-корейськи: смачний салат за 5 хвилин з чотирьох інгредієнтів

08:34

Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

08:11

Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

08:10

Пастка "енергетичного перемир’я": Денисенко розповів про хитру умову КремляПогляд

07:57

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

07:20

Дрони вдарили по Кривому Рогу: горіли будинки та навчальні заклади, є поранені

06:49

У Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок: постраждали 4 рятувальниківФото

05:48

Доля готує щедрий подарунок: чотири знаки зодіаку купатимуться в розкоші

05:11

Гаджет із СРСР розміром із сірникову коробку: чому він став світовою сенсацією

04:32

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанніВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на самокаті за 37 с

03:54

Росія вкрала свій державний прапор: де справжня батьківщина триколору

03:33

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

02:59

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

02:30

Як приготувати трав'яний мед: три перевірені рецепти для сну та імунітету

01:56

Навіщо залишати гвоздику під ліжком:трюк вирішує одразу кілька проблем

01:13

РФ масовано тероризує Кривий Ріг "Шахедами": є прямі влучання та поранені

00:02

Як швидко відмити руки після волоських горіхів: хитрість, про яку мало хто знає

09 вересня, середа
23:16

Трамп назвав причину, яка заважає Зеленському і Путіну домовитися про мир

Реклама
22:45

Сочі здригається від потужних вибухів: порт охопило полум’я, здіймається густий дим

22:30

Жахливі зміни: зірка серіалу "Сватів" налякав своїм виснаженим виглядом

22:26

Тест на IQ: потрібно знайти шматок сиру серед фруктів за 7 секунд

21:46

Застарілий жир з витяжки зникне за лічені хвилини: допоможе простий засіб із кухні

21:45

Навіщо додавати горілку у вазу з квітами: неочікуваний результат простого трюку

21:40

Літак Зеленського мало не збив дрон - що відомо

21:23

Притягнуть гроші та виженуть біду: які дерева треба посадити коло хати

21:05

Навіщо клеїти скотч на шину авто: секретний лайфхак досвідчених водіїв

20:47

Сеньйора вагою 115 кілограмів: жінка підкорила суддів "Україна має талант" танцем животаВідео

20:34

РФ прицільно вдарила БПЛА по ТРЦ у Сумах: є загиблі, серед поранених - діти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти