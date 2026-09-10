Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозру

Склад, який використовував підрозділ СБУ, розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови.

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Посадовцю СБУ оголосили підозру за зберігання боєприпасів / Колаж: Главред, фото: ОГП, ДСНС

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У Милі після атаки РФ та детонації боєприпасів загинули 35 людей

Посадовцю СБУ повідомили про підозру через порушення під час зберігання боєприпасів.

Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави, йому загрожує до 10 років ув’язнення

Керівнику одного з підрозділів Служби безпеки України повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі Київської області, де після атаки РФ загинули 35 людей. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, підрозділ СБУ використовував частину приміщень колишнього овочесховища як склад. При цьому приміщення не мало необхідного паспорта та не відповідало вимогам безпеки. Воно також розташовувалося менш ніж за 100 метрів від житлових будинків.

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"Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів", - зазначають в ДБР.

28 серпня близько 20:10 російські війська атакували склад. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об’єкти.

Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Постраждала 21 людина, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджено 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок. Окремі будівлі знищені повністю. Також пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

Посадовцю СБУ інкримінують бездіяльність військової службової особи в умовах воєнного стану. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

У разі доведення вини посадовцю СБУ загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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Як писав Главред, зранку 10 вересня атакувала Київ дронами. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок падіння ворожого БпЛА, у Голосіївському районі столиці пошкоджена нежитлова будівля. За даними моніторів, удар прийшовся по АЗС біля одного з торгових центрів Києва.

Крім того, в ніч на 10 вересня росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками. Зафіксовано прямі влучання ворожих дронів у житловому секторі. Є постраждалі.

Нагадаємо, Хмельницька область зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС сталася повторна детонація. В результаті вибуху травмовано 4 рятувальників.

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