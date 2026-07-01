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Кейт Міддлтон благає Вільяма зробити це разом із рідним братом: чого вона хоче

Олена Кюпелі
1 липня 2026, 23:23
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Принц Вільям і принц Гаррі мають певні розбіжності
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям, можливо, зустрінуться з Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Чого хоче домогтися Кейт
  • Як це пов'язано з дітьми принца Гаррі

Кейт Міддлтон намагається вмовити свого чоловіка, принца Вільяма, зустрітися з його віддаленим братом, принцом Гаррі, а також з його дружиною, Меган Маркл, та дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, під час їхнього сімейного візиту до Великої Британії наприкінці цього місяця.

"Наразі Вільям не планує бути там присутнім, але ситуація може змінитися", - повідомили джерела Us Weekly, пише Page Six.

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"Кейт намагається переконати Вільяма зустрітися з Гаррі, Меган та дітьми", - продовжив інсайдер, додавши, що 44-річна принцеса Уельська також "зацікавлена у зустрічі з дітьми".

Кейт Міддлтон продемонструвала прості сережки
Кейт Міддлтон просить Вільяма зробити це / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Оскільки раніше "можливостей побачити Арчі та Лілібет" не було, новина про їхній майбутній візит "стала шоком".

"Вони намагаються це організувати, оскільки можливості дуже обмежені", - наголосило джерело.

Повідомляється також, що Міддлтон сподівається, що 44-річний Вільям "з’явиться", але в будь-якому разі "поважає його рішення".

Джерело, наближене до короля, також стверджувало, що майбутній король зустрінеться зі своїм молодшим братом лише "коли буде готовий".

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл приїдуть до Великої Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Це не входить у плани Вільяма, це плани Гаррі", - заявили вони. "Вони також не очікували, що Гаррі приїде до Великої Британії з Меган і дітьми, тому він вагався. Якщо він ще не готовий, возз’єднання не відбудеться".

Однак король Чарльз сподівається побачити Гаррі та Маркл, а інсайдери називають його "реалістичним" щодо відновлення зіпсованих стосунків із сином.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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