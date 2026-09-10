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Гороскоп Таро на завтра, 11 вересня: Овнам - поспішати, Ракам - просити

Олена Кюпелі
10 вересня 2026, 16:40
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Таро та астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.
Гороскоп Таро на 18 лютого
Гороскоп Таро на 11 вересня / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, дозволяючи побачити, як зовнішні обставини та внутрішні стани переплітаються.

"Главред" розповість, до чого вам сьогодні слід готуватися.

відео дня

Овен

Карта Таро на п’ятницю для Овна: Повішений

11 вересня, з молодиком у Діві, настав ідеальний час для початку нового шляху. Вам не потрібно чекати, поки хтось інший ухвалить рішення, яке буде у ваших інтересах, Овен.

Карта "Повішений" символізує очікування в підвішеному стані, тому що ви вважаєте, що хтось інший повинен брати участь у тому, що ви хочете зробити. Такий крок

хід пов'язаний із ризиком, і порада - не зволікайте, якщо хочете діяти.

Телець

Карта Таро на п’ятницю для Тельця: Сонце

Сьогоднішній молодик знаходиться у вашому секторі дітей, і навіть якщо ви не плануєте заводити або розширювати сім’ю, є безліч інших способів спрямувати цю грайливу енергію. Один із способів - з’єднатися зі своєю внутрішньою дитиною.

Сонце символізує радість, і з молодиком у вашому домі щастя в п’ятницю ви готові прийняти краще майбутнє.

Близнюки

Карта Таро на п’ятницю для Близнюків: Імператриця

Існує безліч способів визначити процвітання, і ви можете почати з дрібниць. Ви вже багаті, Близнюки, у багатьох відношеннях. Карта Таро "Імператриця" говорить про достаток, який проявляється у вашому щоденному комфорті, родині та речах, якими ви насолоджуєтеся щодня.

У п’ятницю почніть із підрахунку своїх благословень. Складання списку всього, що у вас є, - це чудовий спосіб зміцнити в собі почуття вдячності.

Рак

Карта Таро на п’ятницю для Рака: Маг

Не принижуйте себе, Рак. Навіть якщо вам не вдавалося отримати те, чого ви хотіли в минулому, це не означає, що ви не можете отримати це сьогодні.

Ваші обставини дійсно можуть змінитися, і ви можете спілкуватися з Всесвітом під час молодика в Діві в п’ятницю інакше, ніж раніше. Карта Таро "Маг" говорить про втілення бажань, і вам рекомендується просити про те, чого ви хочете і чого потребуєте, та вживати заходів, щоб це сталося.

Лев

Карта Таро для Лева на п’ятницю: Диявол

Ви набагато сильніші за свої страхи. Ви справді можете робити те, що хочете, Леве, але іноді ви можете почуватися в пастці або обмеженими власними думками та почуттями.

11 вересня молодик закликає вас інвестувати в себе. Чим більше ви дбаєте про свої потреби, тим краще розумієте, що можете повернути контроль над своїм життям.

Діва

Карта Таро для Діви на п’ятницю: Вежа

Сьогодні ваша увага загострена, і ви усвідомлюєте, що потрібно змінити у вашому житті.

Карта Таро "Вежа" символізує раптову подію, яка може статися у вашому житті в п’ятницю. Цей момент не обов’язково має бути катастрофічним або надзвичайно складним, але він може шокувати вас і змусити зрозуміти, що вам потрібно зробити певні речі саме зараз.

Терези

Карта Таро для Терезів на п’ятницю: Смерть

Завершення відбуваються по-різному; деякі заплановані, а іноді трапляються несподівано. Молодик у Діві віщує зміни, пов’язані з чимось із минулого, які принесуть вам необхідне завершення.

Часи змінюються, і ви готові обрати новий напрямок. Карта Таро "Смерть" сигналізує про те, що частина вашого життя добігає кінця. Це час для відпочинку та роздумів про те, якими мають бути ваші наступні кроки.

Скорпіон

Карта Таро для Скорпіона на п’ятницю: Закохані

Сьогодні головне - відкрито ділитися всім, що у вас на серці. Карта Таро "Закохані" говорить про близькість і гармонію з людиною, яка вам дійсно дорога.

11 вересня така близькість не обов'язково має бути романтичною. Ви зближуєтеся з колегою по роботі й по-справжньому відчуваєте сильне почуття єдності навколо спільної мети.

Стрілець

Карта Таро для Стрільця на п’ятницю: Мир

У п’ятницю все готово до розвитку в новому напрямку. Уся необхідна робота виконана, і настав час переосмислити свої подальші кроки.

П’ятниця - поворотний момент, і ви вчитеся бачити свої можливості, а карта Таро "Мир" закликає вас побачити, як усе веде до чудового поворотного моменту. Як тільки ви зрозумієте, що готові піти іншим шляхом, ви більше не зможете залишатися на місці. Натомість ви обираєте нові інтереси.

Козеріг

Карта Таро для Козерога на п’ятницю: Блазень

Новий початок вже на горизонті, Козерог, і два фактори вказують на те, що зараз найвідповідніший час для роботи над тим, чого бажає ваше серце.

У п’ятницю карта Таро "Блазень" вказує на ваш потенціал і на те, скільки ваших мрій може збутися, якщо ви цього захочете. Молодик у Діві знаходиться у вашому домі пригод, і він спонукає вас пробувати нове, що підштовхне вас до навчання та зростання за межами зони комфорту. Зараз саме час скористатися цим імпульсом.

Водолій

Карта Таро на п’ятницю для Водолія: Місяць

Місяць у Таро такий цікавий, тому що він не тільки досліджує ваші почуття, але й показує, наскільки складними та заплутаними вони можуть бути.

У п’ятницю остерігайтеся обману, який може стосуватися практично всього, що викликає у вас невпевненість. Якщо ви не впевнені в правдивості чийогось твердження або сумніваєтеся у власних почуттях, не бійтеся заперечити це.

Риби

Карта Таро на п’ятницю для Риб: Двійка Кубків

Риби, у п’ятницю постарайтеся насолоджуватися стосунками у вашому житті, зосередившись на тому, що вас об’єднує. Двійка Кубків говорить про єдність і гармонію, а іноді й про відкриття, які вимагають трохи зусиль і часу.

Можливо, вам більше подобається, коли певні моменти відбуваються природно, але ініціативність не робить їх менш щирими. Це означає, що ви розставили пріоритети й зосередилися на хорошому.

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Що варто врахувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, фен-шуй та нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження неможливо перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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