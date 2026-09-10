Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів

Американський президент не має достатньо важелів для серйозного тиску на Київ, вважає Валерій Клочок.

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Трамп не зможе тиснути на Україну задля угоди з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези експерта:

Путін, ймовірно, закликав Трампа тиснути на Україну для припинення війни

Водночас Трамп має обмежені важелі впливу на Київ

Позиція Путіна дратує Трампа, але швидко змінити її він не може

Після розмови Трампа з Путіним помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля виклав американському лідеру своє бачення того, що саме США могли б зробити для припинення війни. Ймовірно, йдеться передусім про тиск на Україну. Про це інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Швидше за все, так. Але Трамп зараз не дуже спроможний серйозно тиснути на Україну", - зазначив експерт. відео дня

За словами Клочка, можливості Трампа впливати на Київ стали більш обмеженими після того, як основний фінансовий тягар підтримки України значною мірою перейшов до Європи. На його думку, якби фінансування залишалося переважно в руках Вашингтона, президент США мав би більше важелів для впливу на українську сторону.

Водночас Трамп уже намагався чинити тиск і на Росію. Клочок нагадав, що американський президент раніше заявляв про небажання вести переговори з Путіним без конкретних домовленостей. Однак, за словами експерта, позиція російського лідера дратує Трампа, а швидко змінити її він не може.

"Видно, що позиція Путіна його дратує. Водночас він не може швидко її змінити, тому починає торгуватися. Путін бачить, що Трамп торгується, і підвищує ставки. Це класика бізнес-переговорів", - пояснив Клочок.

Як на переговори вплинув візит спецпредставників Трампа - пояснення експерта

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва став радше підготовкою до відновлення переговорів, ніж зустріччю з конкретними домовленостями. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, американські представники під час поїздки оцінювали ситуацію та можливості повернення до дипломатичного процесу. Зокрема, йшлося про можливе відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі.

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Політолог вважає, що після візиту шанси на відновлення переговорів зросли. Водночас, за його словами, очікувати швидкого прориву не варто, оскільки головним завданням американських представників було з'ясувати можливість повернення до переговорного процесу.

Мирні переговори - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський окреслив межі компромісів, на які Україна готова піти заради миру. Він повідомив про плани на зустріч з Трампом у вересні для обговорення постачань ППО та інших мирних ініціатив.

Помічник президента Юрій Ушаков повідомив про зміст розмови між лідерами щодо України та подальших кроків в гуманітарних питаннях. За офіційною заявою Кремля відбулася годинна телефонна розмова Путіна і Трампа, яка, за повідомленням Ушакова, була конструктивною та відвертою.

Президент Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла чудово і що, на його думку, Путін нібито готовий укласти угоду щодо України. Він назвав причину, яка, за його словами, заважає домовленості, як ненависть між Зеленським і Путіним.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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