Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів

Руслана Заклінська
10 вересня 2026, 14:50
google news Підпишіться
на нас в Google
Американський президент не має достатньо важелів для серйозного тиску на Київ, вважає Валерій Клочок.
Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів
Трамп не зможе тиснути на Україну задля угоди з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези експерта:

  • Путін, ймовірно, закликав Трампа тиснути на Україну для припинення війни
  • Водночас Трамп має обмежені важелі впливу на Київ
  • Позиція Путіна дратує Трампа, але швидко змінити її він не може

Після розмови Трампа з Путіним помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля виклав американському лідеру своє бачення того, що саме США могли б зробити для припинення війни. Ймовірно, йдеться передусім про тиск на Україну. Про це інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Швидше за все, так. Але Трамп зараз не дуже спроможний серйозно тиснути на Україну", - зазначив експерт.

відео дня

За словами Клочка, можливості Трампа впливати на Київ стали більш обмеженими після того, як основний фінансовий тягар підтримки України значною мірою перейшов до Європи. На його думку, якби фінансування залишалося переважно в руках Вашингтона, президент США мав би більше важелів для впливу на українську сторону.

Водночас Трамп уже намагався чинити тиск і на Росію. Клочок нагадав, що американський президент раніше заявляв про небажання вести переговори з Путіним без конкретних домовленостей. Однак, за словами експерта, позиція російського лідера дратує Трампа, а швидко змінити її він не може.

"Видно, що позиція Путіна його дратує. Водночас він не може швидко її змінити, тому починає торгуватися. Путін бачить, що Трамп торгується, і підвищує ставки. Це класика бізнес-переговорів", - пояснив Клочок.

Як на переговори вплинув візит спецпредставників Трампа - пояснення експерта

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва став радше підготовкою до відновлення переговорів, ніж зустріччю з конкретними домовленостями. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, американські представники під час поїздки оцінювали ситуацію та можливості повернення до дипломатичного процесу. Зокрема, йшлося про можливе відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі.

"Для американців - це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі", - пояснив Рейтерович.

Політолог вважає, що після візиту шанси на відновлення переговорів зросли. Водночас, за його словами, очікувати швидкого прориву не варто, оскільки головним завданням американських представників було з'ясувати можливість повернення до переговорного процесу.

Мирні переговори - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський окреслив межі компромісів, на які Україна готова піти заради миру. Він повідомив про плани на зустріч з Трампом у вересні для обговорення постачань ППО та інших мирних ініціатив.

Помічник президента Юрій Ушаков повідомив про зміст розмови між лідерами щодо України та подальших кроків в гуманітарних питаннях. За офіційною заявою Кремля відбулася годинна телефонна розмова Путіна і Трампа, яка, за повідомленням Ушакова, була конструктивною та відвертою.

Президент Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла чудово і що, на його думку, Путін нібито готовий укласти угоду щодо України. Він назвав причину, яка, за його словами, заважає домовленості, як ненависть між Зеленським і Путіним.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Юрій Ушаков Путін новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:46Економіка
Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загиблі

Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загиблі

14:34Україна
Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

13:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа

ВМС вдарили ракетою "Нептун" по фрегату РФ "Адмірал Ессен" - почалась пожежа

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Останні новини

16:35

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:27

"Дійшли до меж": українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

16:16

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

16:03

Зелені помідори почервоніють за лічені дні: хитрий трюк від садівника

15:56

Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:42

Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

15:28

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Собакам — харизма, Бикам — баланс

15:19

Вчені назвали найгарніше у світі чоловіче ім'я: які є українські аналоги

Реклама
15:19

Смородина віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити восени

14:50

Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів

14:49

Як в Україні рятують домашніх улюбленців під час війни: евакуація, допомога та нові правила турботи новини компанії

14:35

У Львові стартує 33 Львівський міжнародний BookForum: про програму, учасників і мету події

14:34

Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загибліФото

14:07

Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі

13:58

З яким одягом не можна прати рушники: помилка, через яку псуються речі

13:36

Тест на IQ: потрібно знайти козла серед овець за 7 секунд

13:10

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

12:57

Apple iPhone Duo: що варто знати перед вибором новини компанії

12:52

Що посіяти після огірків восени: грядка віддячить щедрим урожаєм

Реклама
12:51

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

12:44

Молодик 11 вересня принесе 3 знакам зодіаку неймовірний фінансовий успіх: кому пощастить

12:23

Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

12:21

Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

12:11

Пересолений суп можна врятувати без додавання води чи картоплі: секретний трюк

12:05

Різке похолодання з дощами насувається на Україну: наскільки знизиться температура

12:00

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні

11:24

Досвідчені господині ставлять пластикову пляшку над зливом раковини - для чого

11:05

Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозруФото

10:49

РФ почала знищувати АЗС Києва: ворог завдав подвійного удару по столиці, деталіФото

10:38

Окупаційні війська просунулися поблизу ключового міста: в DeepState оновили мапу

10:32

Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

10:28

ЗСУ завдали нищівних ударів по восьми об'єктах в тилу РФ - Зеленський

09:59

Гороскоп на завтра, 11 вересня: Ракам - зрив планів, Водоліям - випробування

09:54

Візит Зеленського до Канади: з чим прилетів президент і чого чекати від зустрічей

09:46

Чи можна прати білі речі разом із кольоровими: експерт дала неочікувану пораду

09:38

Настю Каменських внесли до бази даних "Миротворця": з якої причини

09:25

Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз

09:02

Крутіше моркви по-корейськи: смачний салат за 5 хвилин з чотирьох інгредієнтів

08:34

Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

Реклама
08:11

Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

08:10

Пастка "енергетичного перемир’я": Денисенко розповів про хитру умову КремляПогляд

07:57

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

07:20

Дрони вдарили по Кривому Рогу: горіли будинки та навчальні заклади, є поранені

06:49

У Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок: постраждали 4 рятувальниківФото

05:48

Доля готує щедрий подарунок: чотири знаки зодіаку купатимуться в розкоші

05:11

Гаджет із СРСР розміром із сірникову коробку: чому він став світовою сенсацією

04:32

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанніВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на самокаті за 37 с

03:54

Росія вкрала свій державний прапор: де справжня батьківщина триколору

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти