Це моє спасіння: Дар’я Петрожицька розповіла про своїх близьких подруг серед зірок

Петрожицька зізналася, що з дитинства й донедавна товаришувала переважно з чоловіками.

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Відома акторка Дар’я Петрожицька прикрасила обкладинку журналу Cosmopolitan Україна. Вона стала однією з трьох cover girl Cosmo в листопаді, разом з партнерками по серіалу "Встигнути до 30. Другий сезон" – Анною Кошмал та Анастасією Остреїновою.

В інтерв’ю виданню Дар’я розповіла, яку роль відіграє жіноча дружба в її житті та кого з зірок може назвати справжніми подругами.

Акторка серіалу "Встигнути до 30" зізналася, що з дитинства й донедавна товаришувала переважно з чоловіками.

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"Жіноча дружба – це для мене новинка й, мабуть, справжнє спасіння. З дитинства я зазвичай дружила з хлопцями, адже була пацанкою і мені було комфортніше з ними", – поділилася Дар’я Петрожицька.

Силу жіночої дружби вона відкрила для себе лише кілька років тому, коли почала цікавитися обміном енергій і джерелами її поповнення. Тоді остаточно зрозуміла, що жінці потрібна жінка. Зараз у Дар’ї Петрожицької аж три близькі подруги, і всі вони – відомі акторки.

Петрожицька стала COSMO-girl / Фото прес-служби ТЕТ

"У моєму житті за останні роки з’явилося три дуже близькі подруги: Ксюша Вертинська, Віра Кобзар і Катерина Варченко. Це моя енергія, моє спасіння в важкі та радісні моменти. Це моє коло", – відверто розповіла знаменитість.

Нова обкладинка журналу / Фото пресс-служби ТЕТ

Жіноча дружба є однією з ключових тем серіалу "Встигнути до 30", другий сезон якого стартує на телеканалі ТЕТ 18 листопада, о 22:00. Вже наступного тижня глядачі побачать продовження пригод кар’єристки Саші, провінціалки Люби, веселуна Фіми та кокетки Іри, яку зіграла Дар’я Петрожицька. Акторка переконана, що "в кожній жінці є Ірка", адже її героїня – це вогник та авантюра, і в продовженні комедійного серіалу вона буде ладна на все, щоб здійснити свою головну мрію до 30 – вийти заміж і знайти справжнє кохання. Довгоочікувана прем’єра "Встигнути до 30. Другий сезон" вже 18 листопада на ТЕТ.

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