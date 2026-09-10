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Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загиблі

Анна Косик
10 вересня 2026, 14:34оновлено 10 вересня, 15:21
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Під час повторного обстрілу міста загинули люди.
Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загиблі
РФ завдала смертельного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Росія атакувала Дніпро "Бандеролями"
  • Внаслідок атаки виникла пожежа на заводі американської корпорації
  • Через удари РФ у Дніпрі загинули люди

Країна-агресор Росія серед білого дня 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

Як повідомив мер міста Борис Філатов у Telegram, цей Дніпропетровський олієекстракційний завод належить американській корпорації Bunge. Росія обстрілювала це підприємство вже не вперше.

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Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

"Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь. Але росіянам байдуже на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів", - йдеться у дописі Філатова.

Росія атакувала американський завод двічі

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що близько 11:30 армія РФ вдруге вдарила по заводу у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждали п'ятеро осіб, серед яких дитина.

Медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Водночас на підприємстві виникла пожежа.

  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару по Дніпру 10 вересня
    Наслідки удару по Дніпру 10 вересня фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія готує нову зброю для атак по Україні

Главред писав, що за словами радника президента України з технологічних питань, фахівця у галузі військових радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росія почала використовувати під час атак засоби з реактивною тягою та планує розвивати цей напрям.

Росія вже застосовує проти України реактивні ракети. Серед них Бескрестнов назвав "Бандероль" - бюджетну російську реактивну ракету. Також він зазначив, що "Герань-5" уже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

Удари РФ по Дніпру - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. В результаті удару спалахнули пожежі на складі із будівельними матеріалами та у приватному будинку.

Раніше, 2 вересня, російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше шестеро людей дістали поранення, загинуло двоє людей.

Напередодні, 26 серпня, РФ завдала удару по Дніпру, внаслідок чого в місті фіксували пожежі. Зокрема, займання виникло у торговому центрі "Караван", вогонь охопив транспорт біля ТЦ.

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Про персону: Борис Філатов

Борис Філатов - український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик. Міський голова Дніпра з 2015 року. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний (2014-2015). Один з лідерів і засновників політичної партії "Пропозиція". Кандидат юридичних наук (1997), пише Вікіпедія.

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