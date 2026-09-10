Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загиблі

Під час повторного обстрілу міста загинули люди.

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РФ завдала смертельного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Росія атакувала Дніпро "Бандеролями"

Внаслідок атаки виникла пожежа на заводі американської корпорації

Через удари РФ у Дніпрі загинули люди

Країна-агресор Росія серед білого дня 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

Як повідомив мер міста Борис Філатов у Telegram, цей Дніпропетровський олієекстракційний завод належить американській корпорації Bunge. Росія обстрілювала це підприємство вже не вперше.

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Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

"Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь. Але росіянам байдуже на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів", - йдеться у дописі Філатова.

Росія атакувала американський завод двічі

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що близько 11:30 армія РФ вдруге вдарила по заводу у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждали п'ятеро осіб, серед яких дитина.

Медики надають пораненим усю необхідну допомогу. Водночас на підприємстві виникла пожежа.

Росія готує нову зброю для атак по Україні

Главред писав, що за словами радника президента України з технологічних питань, фахівця у галузі військових радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росія почала використовувати під час атак засоби з реактивною тягою та планує розвивати цей напрям.

Росія вже застосовує проти України реактивні ракети. Серед них Бескрестнов назвав "Бандероль" - бюджетну російську реактивну ракету. Також він зазначив, що "Герань-5" уже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

Удари РФ по Дніпру - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. В результаті удару спалахнули пожежі на складі із будівельними матеріалами та у приватному будинку.

Раніше, 2 вересня, російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше шестеро людей дістали поранення, загинуло двоє людей.

Напередодні, 26 серпня, РФ завдала удару по Дніпру, внаслідок чого в місті фіксували пожежі. Зокрема, займання виникло у торговому центрі "Караван", вогонь охопив транспорт біля ТЦ.

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Про персону: Борис Філатов Борис Філатов - український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик. Міський голова Дніпра з 2015 року. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний (2014-2015). Один з лідерів і засновників політичної партії "Пропозиція". Кандидат юридичних наук (1997), пише Вікіпедія.

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