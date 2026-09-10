Різке похолодання з дощами насувається на Україну: наскільки знизиться температура

Синоптик попередила про раптову зміну температури повітря у більшості областей України.

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Прогноз погоди в Україні 11-13 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в більшость областей України повернеться похолодання

Якою буде погода в Україні у найближчі вихідні

Коли в Києві температура знизиться до +14

Погода в Україні у п'ятницю, 11 вересня, буде найхолоднішою у західних областях, де впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +15+19 градусів. Похолодання зумовить холодний атмосферний фронт.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook. За її словами, повітря стане свіжішим також у північних областях України. Мова йде про Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

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Синоптична карта / фото: facebook.com/tala.didenko

"Захопить похолодання ще Харківщину, Полтавщину та Вінниччину. У цих регіонах максимальна температура повітря коливатиметься від +19 до +23 градусів", - зазначила Діденко.

Погода в Україні 11 вересня / фото: скріншот з meteoprog

На решті території України, а це південна частина, східні області, Дніпропетровщина - ще втримається висока температура повітря. Вдень 11 вересня тут очікується +25+30 градусів.

"Дощі завтра пройдуть у західних областях України, а в суботу опади поширяться також на північ та на частину центральних областей", - додала синоптик.

Погода в Україні 12 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 11-12 вересня

У столиці у п'ятницю очікується комфортна погода, температура повітря коливатиметься в межах +23 градусів, істотних опадів не передбачається.

Погода в Києві 11 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Але вже 12 вересня, у суботу, у Києві прогнозують сильний дощ, особливо вранці. Також у столиці стане холодніше. Температура повітря підвищиться максимум до +14+15 градусів.

Погода в Києві 12 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні на вихідні

У неділю погода вирівняє тон, антициклон зумовить суху повітряну масу, максимальна температура повітря на заході, на півночі та у центральних областях підвищиться до +20+24 градусів. На півдні, сході та на Дніпропетровщині все ще буде +25+30 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

"Погода найближчим часом очікується мінливою, буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30 до +15 градусів", - підсумувала Діденко.

Погода в Україні 13 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні упродовж тижня, до 13 вересня, буде переважно теплою, подекуди спекотною, з короткочасними дощами і слабким туманом.

Раніше повідомлялося, що наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить 10 вересня невелике похолодання у західних областях України.

Напередодні стало відомо, що в Україні панує молоде бабине літо. Воно настало раніше, ніж очікувалося. Класичне бабине літо в Україні може бути вже в жовтні.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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