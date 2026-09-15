Меган Маркл показала справжнього принца Гаррі у колі сімʼї і звернулася до нього

Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram миле відео з принцом Гаррі та дітьми.

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Меган Маркл звернулася до принца Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган

Ви дізнаєтеся:

Як Меган Маркл привітала чоловіка з днем народження

Які кадри з Арчі та Лілібет потрапили до відео

Сьогодні, 15 вересня, принц Гаррі святкує день народження. З цієї нагоди його дружина Меган Маркл опублікувала публічне привітання в Instagram, зворушивши шанувальників сімейним архівним відео.

В опублікованому ролику герцогиня зібрала цілий калейдоскоп душевних і живих моментів. На одному з кадрів принц Гаррі хвацько керує червоним квадроциклом, поки ззаду сидять діти, а поруч біжить їхній чорний лабрадор. На іншому знімку - сімейне дозвілля на свіжому повітрі: турботливий батько допомагає синові Арчі стріляти з лука по кульках на саморобному стенді. Також у відео потрапив ніжний момент, де Гаррі цілує маленьку Лілібет у гольф-карі, а доповнює добірку ефектне чорно-біле фото самого іменинника в кепці та окулярах.

відео дня

Принц Гаррі - день народження / фото: instagram.com, Меган Маркл

В якості музичного супроводу Меган обрала емоційну композицію "Simply the Best" у виконанні гурту The Hound + The Fox, а сам допис супроводила лаконічним повідомленням.

"Він просто найкращий. З днем народження, коханий", - написала Маркл.

Нагадаємо, що сама герцогиня теж нещодавно відсвяткувала особисте свято: у серпні Меган Маркл виповнилося 45 років.

Принц Гаррі з Меган Маркл та донькою Лілібет / фото: instagram.com, Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Великої Британії

Особлива увага шанувальників прикута до серйозних змін у житті герцогської пари. Після шести років проживання в США подружжя прийняло рішення повернутися до Великої Британії разом із дітьми. Переїзд уже завершився, а діти пари - Арчі та Лілібет - встигли піти до місцевої школи, розпочавши новий навчальний рік на батьківщині батька.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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