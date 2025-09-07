Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

Лорак досі вважає себе дівою, хоча багато хто бачить у ній одну суцільну безглуздість.

https://glavred.net/starnews/prestarelaya-tetka-v-shtanah-na-bulavke-chto-tvoritsya-s-ani-lorak-10696022.html Посилання скопійоване

Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Стисло:

Ані Лорак вирішила вразити всіх новою піснею

Натомість співачку висміюють за безглузду пісню і дивне мішкувате вбрання

Ані Лорак не полишає марних спроб "вибитися в люди" в країні-окупанті: співачка-зрадниця випускає трек за треком, проте справжніх хітів у її репертуарі давно вже немає.

Нову пісню Лорак відчайдушно намагається рекламувати в соціальних мережах, проте в коментарях її вже опустили з небес на землю. Безглуздість тексту і заїждженість теми про нещасливе кохання укупі з вельми посереднім виконанням уже набило її слухачам оскому.

відео дня

Іншим об'єктом для жартів стало вбрання артистки, в якому вона виконувала свій новий трек, - особливо привернули увагу мішкуваті джинси, у яких пояс перекошений так, ніби тримається на одній шпильці. Комічною також виглядає сама спроба Ані Лорак молодитися. "Все думає, що їй 20. Смішно, коли підстаркувата тітка хоче виглядати, як тінейджери", "Джинси - це начебто зняли з дяді Феді в 100 кг", "А чому джинси на шпильці?", "Дивись не впади, посміховисько", - пишуть артистці-зрадниці в Instagram.

Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak

Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak

Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak

Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що у справі про самогубство чоловіка Анни Сєдокової з'явився новий поворот. Родичі Яніса Тімми звернулися до законодавства, щоб довести причетність співачки до трагедії.

Також співачка-путіністка путіністка Валерія заговорила про розлучення з музичним продюсером Йосипом Пригожиним через його важкий і скандальний характер.

Читайте також:

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред