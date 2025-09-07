Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

Анна Підгорна
7 вересня 2025, 16:44
120
Лорак досі вважає себе дівою, хоча багато хто бачить у ній одну суцільну безглуздість.
Ані Лорак
Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Стисло:

  • Ані Лорак вирішила вразити всіх новою піснею
  • Натомість співачку висміюють за безглузду пісню і дивне мішкувате вбрання

Ані Лорак не полишає марних спроб "вибитися в люди" в країні-окупанті: співачка-зрадниця випускає трек за треком, проте справжніх хітів у її репертуарі давно вже немає.

Нову пісню Лорак відчайдушно намагається рекламувати в соціальних мережах, проте в коментарях її вже опустили з небес на землю. Безглуздість тексту і заїждженість теми про нещасливе кохання укупі з вельми посереднім виконанням уже набило її слухачам оскому.

відео дня

Іншим об'єктом для жартів стало вбрання артистки, в якому вона виконувала свій новий трек, - особливо привернули увагу мішкуваті джинси, у яких пояс перекошений так, ніби тримається на одній шпильці. Комічною також виглядає сама спроба Ані Лорак молодитися. "Все думає, що їй 20. Смішно, коли підстаркувата тітка хоче виглядати, як тінейджери", "Джинси - це начебто зняли з дяді Феді в 100 кг", "А чому джинси на шпильці?", "Дивись не впади, посміховисько", - пишуть артистці-зрадниці в Instagram.

Ані Лорак
Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak
Ані Лорак
Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak
Ані Лорак
Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak
Ані Лорак
Ані Лорак новини - співачка зганьбилася своїм новим творінням / instagram.com/anilorak

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що у справі про самогубство чоловіка Анни Сєдокової з'явився новий поворот. Родичі Яніса Тімми звернулися до законодавства, щоб довести причетність співачки до трагедії.

Також співачка-путіністка путіністка Валерія заговорила про розлучення з музичним продюсером Йосипом Пригожиним через його важкий і скандальний характер.

Читайте також:

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФ

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФ

17:30Світ
Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

15:27Україна
"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильоту

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильоту

15:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:50

Коли дружба - валіза без ручки: 9 ознак, що стосункам кінець

17:30

"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФВідео

17:28

Які "прізвиська" були у російських царів - розкрито нюанс, який замовчують в РФВідео

17:19

"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

16:44

Підстаркувата тітка в штанях на шпильці: що коїться з Ані Лорак

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
16:35

Всі будуть здивовані, як це смачно: простий рецепт неймовірної намазки на хліб

16:30

Знищено основний об'єкт НПЗ: деталі "вогняного" удару ЗСУ та підпільників РФ

15:27

Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних "прильотів" на Брянщині

15:22

"Не повернути": Свириденко показала, як виглядає Кабмін зсередини після прильотуВідео

Реклама
15:13

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

15:00

"Наймасованіша атака з початку війни": як реагують в Європі та США на удар по УкраїніФото

14:28

Спочатку там був океан: таємниця українських Карпат, про яку знають одиниціВідео

14:26

4 загиблих і 44 поранених: Зеленський анонсував "відповідь" на цинічну атаку РФ

14:19

Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

13:51

"У важкому стані": постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народилаФото

13:21

В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

13:17

Чи можна давати молоко котам: відповідь здивує багатьох власниківВідео

13:09

"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

13:07

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - задоволення

13:01

"Перетне кордон країни НАТО": Пенс попередив про загрозу нового вторгнення РФ

Реклама
12:34

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Драконам - обман, Зміям - сварки

12:26

Цвіль та волога навіть не з'являться: яку рослину потрібно поставити біля вікнаВідео

12:16

Заходили не лише з Росії: ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

11:53

Українські підрозділи відбили багато територій біля Покровська - Сирський

11:43

Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

11:40

Яке кіно дивиться Володимир Зеленський: топ-4 улюблених фільмів президента УкраїниВідео

11:31

Що доводило росіян до сказу: журналіст зробив важливе зізнання після полону

11:05

НПЗ та стратегічні об'єкти під ударом: дрони потужно атакували Росію

10:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:41

РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

10:29

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня

10:15

"Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФФото

10:00

Вперше за весь час війни: Росія вдарила по Кабміну в Києві, яка зараз ситуаціяФото

09:32

Дитині було два місяці: у Києві з-під завалів дістали тіло немовля та його мамиФото

09:18

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 вересня: Ракам - витрати, Левам - випробування

09:18

Новий антирекорд: РФ вдарила по Україні 810 дронами та 13 ракетами, деталі

09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 вересня (оновлюється)

09:13

Ставка на далекобійні ракети: Європа повинна дати Україні право бити по РосіїПогляд

08:35

Кабмін у вогні, пожежні примчали до будівлі: прем'єр розповіла про наслідкиФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:08

Масована атака РФ по Україні: міста трясло від вибухів, є постраждаліФото

06:31

У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиціФото

06:09

Ти нікому не цікавий, поки не знімеш відео, як когось "двухсотив"Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 33

04:31

Собаки з "котячим" характером: список порід для любителів мурчиків

03:00

Тест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці із затишною вітальнею за 10 секунд

02:35

Справжній гігант: учені показали вигляд найбільшого ссавця на планеті

01:34

Маленька Україна на іншому кінці планети: де українська мова стала офіційноюВідео

06 вересня, субота
23:50

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:29

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти