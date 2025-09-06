Коротко:
- Про що заспівала Лорак
- Як вона виглядала
Зрадниця України співачка Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, несподівано заспівала про нещасливе кохання.
На своїй сторінці в Instagram, вона виклала відео, як співає свою чергову пісню, яка особливо не відрізняється від попередніх її "хітів". "Не хотів, не встиг - тоді навіщо все це мені?" - звернулася Лорак до якогось чоловіка.
До слова, маючи невисокий зріст, Лорак вдягнула широкі деніми, що роблять її силует ще коротшим і кремезнішим. Нагору вона одягла чорний жакет і бейсболку.
Своє "звернення" Лорак записала в похмурий день на бетонних сходах терористичної Москви.
Стосунки Лорак із Віджраку
Зрадниця Лорак познайомилася з Віджраку в Греції, після чого співачка полетіла до Іспанії на оздоровлення: там роман набув продовження і розвитку. 27 вересня, у день народження Лорак, Віджраку зробив пропозицію. Пара влаштувала секретне торжество на Мальдівах. Дочка Лорак Софія і діти Віджраку не були присутні на церемонії.
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
