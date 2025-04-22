Зрадницю Корольову опустили під час ефіру шоу

На те, як собачаться путіністи можна дивитися вічно - цього разу Сосєдов і Корольова.

https://glavred.net/starnews/predatelnicu-korolevu-opustili-vo-vremya-efira-shou-10658147.html Посилання скопійоване

Сосєдов вивітрився на Корольову / Колаж Главред, фото East News, Instagram/koroleva__star

Коротко:

Хто "наїхав" на запроданку Корольову

Що вона зробила

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, красиво опустив свою колегу і за поглядами, і за талантом - зрадницю Наташу Корольову.

Під час одного з російських шоу, Сосєдов вступив у перепалку з Корольовою і оцінив її "інтелектуальний" потенціал. Крім того, як пишуть російські пропагандисти, Сосєдов не може пробачити співачку за різкі висловлювання на його адресу.

відео дня

"Ну, там Наташа наговорила всякої нісенітниці, буває, що всякого можна наговорити, часом, зайвого", - поскаржився путініст.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред