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Зрадницю Корольову опустили під час ефіру шоу

Олена Кюпелі
22 квітня 2025, 11:26
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На те, як собачаться путіністи можна дивитися вічно - цього разу Сосєдов і Корольова.
Сосєдов вивітрився на Корольову
Сосєдов вивітрився на Корольову / Колаж Главред, фото East News, Instagram/koroleva__star

Коротко:

  • Хто "наїхав" на запроданку Корольову
  • Що вона зробила

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, красиво опустив свою колегу і за поглядами, і за талантом - зрадницю Наташу Корольову.

Під час одного з російських шоу, Сосєдов вступив у перепалку з Корольовою і оцінив її "інтелектуальний" потенціал. Крім того, як пишуть російські пропагандисти, Сосєдов не може пробачити співачку за різкі висловлювання на його адресу.

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"Ну, там Наташа наговорила всякої нісенітниці, буває, що всякого можна наговорити, часом, зайвого", - поскаржився путініст.

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Нагадаємо, раніше Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

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