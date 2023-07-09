Пугачова та Галкін забирають дітей і полишають Ізраїль

Плани Пугачової і Галкіна виїхати інкогніто не увінчалися успіхами.

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Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми перебираються в Юрмалу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Сімейне подружжя російських артистів, співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін, покинули рф на початку повномасштабної війни в Україні, і переїхали до Ізраїлю. Вони висловили і продовжують підтримувати антивоєнну позицію.

У країні-агресорі вони стали персонами нон-грата, і регулярно стають жертвами радикально налаштованих пропагандистських артистів та жовтої преси. Подробиці особистого життя Пугачова і Галкін воліють приховувати, але і серед нинішнього, "безпечного" оточення у них є недоброзичливці.

Так колишні співробітники Примадонни розкрили росЗМІ плани сім'ї покинути Ізраїль найближчим часом. Це рішення артисти намагалися зберігати в секреті якомога довше, щоб убезпечити себе від небажаних зустрічей з настирливими папараці.

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Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми переберуться на літо в Юрмалу, де вже орендували будинок - літній клімат Ізраїлю Примадонна переносить погано через проблеми з серцем.

Переїзд повинен відбутися з дня на день - Ліза і Гаррі Галкіни вирушили на канікули, а комік нібито навіть зробить паузу в своєму щільному концертному графіку щоб провести час з сім'єю. Ймовірно, саме з переїздом і пов'язане мовчання, яке подружжя підтримує останнім часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилетіла в рф, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Очевидці зазначили, що на церемонії прощання Примадонна трималася подалі і намагалася контактувати з усіма по мінімуму, що викликало у преси багато питань.

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