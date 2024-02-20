Скандальний Сосєдов виступає проти поїздок російських зірок на фронт

Путініст Сергій Сосєдов зробив неоднозначну заяву.

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Окупант Сосєдов виступив з черговою критикою / Колаж Главред, фото Instagram / sosedov.sergei

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, висловився проти поїздок артистів в зону російської окупації.

На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію. Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Світські хроніки".

"Треба їздити до окупантів за покликом серця, а не для того, щоб вирішити якісь свої питання, щоб щось дозволили", - заявив музичний критик.

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Очевидно, що Сосєдов мав на увазі поїздку путініста Кіркорова, який відправився на Донбас "замолювати" своєї участь в "Голій вечірці" Івлєєвої. Крім того, Кіркорова вивернуло від побаченого у госпіталі, де лежали поранені окупанти, яких він провідував.

Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, однак після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.

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