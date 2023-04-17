"Сучасна Маргарет Тетчер": Сосєдов впав у ноги пропагандистці Симоньян

Сергій Сосєдов не упустив момент, щоб вислужитися перед кремлівською пропагандисткою.

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Симоньян, Сосєдов / скріншот YouTube

Музичний критик Сергій Сосєдов, який раніше працював в Україні, тепер регулярно поливає брудом артистів, які виступають проти війни.

А ось до пропагандистки Маргарити Симоньян він живить найтепліші почуття. За його словами, він захоплюється рупором Кремля.

"Я взагалі захоплююся цією жінкою. Це сучасна Маргарет Тетчер. Марго за масштабами свого політичного мислення і бачення може дати фору багатьом відомим політикам-чоловікам. Її великі енциклопедичні знання і жорстка логіка — поза всякими сумнівами", - заявив одіозний Сосєдов.

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