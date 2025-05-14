Зрадниця Тодоренко засвітила живіт, що випирає

Коротко:
- Що робить Тодоренко, щоб тримати себе у формі
- Як вона змогла засвітити свій живіт
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, але зрадила рідну країну і мовчить про терористичний напад РФ на Україну, вперше засвітила свій вагітний живіт.
На тлі чуток про третю вагітність запроданки, вона опублікувала відео, як займається йогою зі своїм колись залежним чоловіком-музикантом Владом Топаловим.
На своїй сторінці в Телеграм, вона написала, що займається йогою завжди і в будь-якій ситуації.
"Де б я не була, який би напружений графік не був, я завжди знайду можливість включити спорт і фізичну активність у своє життя. Для мене це насамперед про здоров'я і можливість нормально функціонувати", - написала зрадниця.
Як відомо, раніше інша оскаженіла путіністка Валерія злила інформацію про те, що Тодоренко вагітна втретє. Вона вже виховує двох синів від свого чоловіка-росіянина Влада Топалова.
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Регіна Тодоренко - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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