Тодоренко вагітна третім: путіністка Валерія "злила" секрет запроданки

Ведуча запроданка чекає на третю дитину і скоро перестане це приховувати.

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Регіна Тодоренко очікує третього/ колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

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Зрадниця Тодоренко з'явилася на вечірці

Як стало відомо про її вагітність

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, скоро народить третю дитину.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, інформацію про швидке поповнення журналістам "злила" путіністка, російська співачка Валерія.

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Тодоренко вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/reginatodorenko

На афтепаті після зйомок одного з російських шоу, Валерія та її чоловік, продюсер Пригожин видали правду про Тодоренко. Ба більше, вони навіть сказали, що їй уже скоро народжувати.

Тодоренко вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/reginatodorenko

Вона з'явилася на вечірці в сукні з високою талією і привернула увагу публіки, особливо після заяв путіністки.

Раніше пропагандисти писали, що чоловік Тодоренко, раніше залежний від заборонених речовин Влад Топалов, мріє ще про одного хлопчика.

Тодоренко вагітна третьою дитиною / Фото Instagram/reginatodorenko

25 липня 2018 року оголосила про свої заручини зі співаком Владом Топаловим. 25 жовтня 2018 року пара офіційно оформила свої стосунки. 5 грудня 2018 року у подружжя народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. 3 липня 2019 року у Тодоренко і Топалова відбулася весільна церемонія в Сорренто. У березні 2022 року Тодоренко оголосила про другу вагітність. 15 липня у пари народився другий син Мирослав.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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