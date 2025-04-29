Тодоренко вагітна третім: путіністка Валерія "злила" секрет запроданки

Коротко:
- Зрадниця Тодоренко з'явилася на вечірці
- Як стало відомо про її вагітність
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, скоро народить третю дитину.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, інформацію про швидке поповнення журналістам "злила" путіністка, російська співачка Валерія.
На афтепаті після зйомок одного з російських шоу, Валерія та її чоловік, продюсер Пригожин видали правду про Тодоренко. Ба більше, вони навіть сказали, що їй уже скоро народжувати.
Вона з'явилася на вечірці в сукні з високою талією і привернула увагу публіки, особливо після заяв путіністки.
Раніше пропагандисти писали, що чоловік Тодоренко, раніше залежний від заборонених речовин Влад Топалов, мріє ще про одного хлопчика.
25 липня 2018 року оголосила про свої заручини зі співаком Владом Топаловим. 25 жовтня 2018 року пара офіційно оформила свої стосунки. 5 грудня 2018 року у подружжя народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. 3 липня 2019 року у Тодоренко і Топалова відбулася весільна церемонія в Сорренто. У березні 2022 року Тодоренко оголосила про другу вагітність. 15 липня у пари народився другий син Мирослав.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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