Із залисинами та дикими кучерями: зрадниця Тодоренко опинилася під крапельницею

Коротко:
- Тодоренко показала два своїх стани - клоун на екрані, і страждальниця за лаштунками
- Артистка поділилася роздумами про непростий шлях "публічної людини"
Ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко нарешті перестала приховувати свій внутрішній світ, і підібрала для себе образ, який йому відповідає. Артистка, яка проміняла свою рідну країну і совість на кар'єру в країні-окупанті, з'явилася на публіці в клоунській перуці - з лисиною і пучками червоних кучерів з боків.
У такому вигляді вона вела одне зі своїх шоу. Утім, ефір закінчився для Тодоренко крапельницею.
Про це вона розповіла у своєму блозі в Telegram. Регіна поділилася фото до і після зйомки і написала довгий пост про те, як же важко вона працює для досягнення мрії в країні-агресорі - в розхід пішли не тільки її порядність і моральність, а й життєві сили.
"Так, публічні люди теж хворіють у невідповідний момент. Іноді здається, що життя на екрані - це тільки радість і веселощі, але за лаштунками часом відбуваються справжні випробування. ... Важливо пам'ятати, що за кожним сміхом може ховатися сльоза, а за кожною посмішкою - історія боротьби. За кожним яскравим образом стоїть справжнє життя з його провалами та страхами, соплями та діареями. Але саме ця справжність робить нас сильнішими", - розмірковує зрадниця Тодоренко.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, акторка, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
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