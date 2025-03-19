Брюнетка з короткою стрижкою: у чоловіка Тодоренко нова жінка

Регіна Тодоренко знову заговорила про іншу жінку.

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Регіна Тодоренко про іншу/ колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Коротко:

Про кого говорила Тодоренко

Що відповів її чоловік

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, поділилася несподіваним фактом зі свого сімейного життя.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її чоловікові, такому ж мовчуну, росіянину Владу Топалову, не буває нудно. "Тому що щочетверга до нього приходить "нова жінка", після зйомок шоу", - пише вона.

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Мовчунья Тодоренко поскаржилася на чоловіка / Фото Instagram/reginatodorenko

Вона також опублікувала фото себе з чорною короткою стрижкою, очевидно в перуці.

Тим часом, сам Топалова завітав у коментарі до Тодоренко і також залишив коментар: "Найкраща дружина на світі".

Мовчунья Тодоренко поскаржилася на чоловіка / Фото Instagram/reginatodorenko

Мовчунья Тодоренко поскаржилася на чоловіка / Фото Instagram/reginatodorenko

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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