Брюнетка з короткою стрижкою: у чоловіка Тодоренко нова жінка

Коротко:
- Про кого говорила Тодоренко
- Що відповів її чоловік
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, поділилася несподіваним фактом зі свого сімейного життя.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її чоловікові, такому ж мовчуну, росіянину Владу Топалову, не буває нудно. "Тому що щочетверга до нього приходить "нова жінка", після зйомок шоу", - пише вона.
Вона також опублікувала фото себе з чорною короткою стрижкою, очевидно в перуці.
Тим часом, сам Топалова завітав у коментарі до Тодоренко і також залишив коментар: "Найкраща дружина на світі".
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
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Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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