"Смерть була миттєвою": трагічно загинув народний артист України

Про смерть Миколи Янченка повідомив друг музиканта.

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Микола Янченко помер / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, pexels.com

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Помер Микола Янченко

Причина смерті артиста

Народний артист України Микола Янченко несподівано загинув у дворі власного будинку. Про причину смерті співака розповів його друг Юрій Мельник у Facebook.

Янченко трагічно загинув у селищі Стрижавка під Вінницею внаслідок нещасного випадку. Після повернення з чергових благодійних виступів виконавець вирішив відпочити й заліз у басейн, щоб охолодитися. На жаль, там він отримав сильний удар струмом, який виявився смертельним.

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Микола Янченко та Юрій Мельник / фото: facebook.com, Юрій Мельник

"Страшна трагедія сталася сьогодні в обідню пору в сімейному затишку родини Янченків. У басейні, розташованому біля будинку, в якому Коля мешкав із родиною, він отримав смертельне ураження електричним струмом... Повернувшись із серії благодійних концертів на підтримку Збройних сил України, зокрема за участю своїх друзів - відомих українських артистів Ірини Федишин та гурту "Лисапетний батальйон", він вирішив охолодитися в басейні, де на нього чекала смерть - ураження електричним струмом... Смерть настала миттєво", - повідомив Мельник.

Друг артиста підкреслив, що народний артист України подарував шанувальникам величезну кількість популярних хітів. Трагедія стала справжнім потрясінням для родини та шанувальників співака.

Микола Янченко - народний артист України / скрін з відео

"Він більше не заспіває Україні та всьому світу своїх відомих пісень "Лише у нас на Україні", "Перелаз", "Карасик", "Ой чого ж Ви, мамо, посивіли рано", "Яблуня Пепінка" та ще щонайменше сотня інших відомих пісень... Не стало нашого подільського солов’я, автора й виконавця своїх пісень, Народного Кума та Народного артиста України Миколи Олександровича Янченка", - написав Юрій Мельник.

Микола Янченко - біографія

Микола Янченко - відомий український співак, композитор і Народний артист України. Музичну кар’єру він розпочав у 1993 році, створюючи душевні та веселі пісні, засновані на традиціях Поділля. Серед них величезну популярність здобув хіт "Ой, чого ж ти, мамо".

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Про персону: Микола Янченко Микола Янченко - відомий український співак, композитор і Народний артист України, повідомляє Вікіпедія. Музичну кар'єру він розпочав у 1993 році, створюючи душевні та веселі пісні, засновані на традиціях Поділля. Серед них величезну популярність здобув хіт "Ой, чого ж ти, мамо". Життя 66-річного артиста трагічно обірвалося 1 липня 2026 року.

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