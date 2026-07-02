"Смерть була миттєвою": трагічно загинув народний артист України

Ви дізнаєтеся:
- Помер Микола Янченко
- Причина смерті артиста
Народний артист України Микола Янченко несподівано загинув у дворі власного будинку. Про причину смерті співака розповів його друг Юрій Мельник у Facebook.
Янченко трагічно загинув у селищі Стрижавка під Вінницею внаслідок нещасного випадку. Після повернення з чергових благодійних виступів виконавець вирішив відпочити й заліз у басейн, щоб охолодитися. На жаль, там він отримав сильний удар струмом, який виявився смертельним.
"Страшна трагедія сталася сьогодні в обідню пору в сімейному затишку родини Янченків. У басейні, розташованому біля будинку, в якому Коля мешкав із родиною, він отримав смертельне ураження електричним струмом... Повернувшись із серії благодійних концертів на підтримку Збройних сил України, зокрема за участю своїх друзів - відомих українських артистів Ірини Федишин та гурту "Лисапетний батальйон", він вирішив охолодитися в басейні, де на нього чекала смерть - ураження електричним струмом... Смерть настала миттєво", - повідомив Мельник.
Друг артиста підкреслив, що народний артист України подарував шанувальникам величезну кількість популярних хітів. Трагедія стала справжнім потрясінням для родини та шанувальників співака.
"Він більше не заспіває Україні та всьому світу своїх відомих пісень "Лише у нас на Україні", "Перелаз", "Карасик", "Ой чого ж Ви, мамо, посивіли рано", "Яблуня Пепінка" та ще щонайменше сотня інших відомих пісень... Не стало нашого подільського солов’я, автора й виконавця своїх пісень, Народного Кума та Народного артиста України Миколи Олександровича Янченка", - написав Юрій Мельник.
Микола Янченко - біографія
Микола Янченко - відомий український співак, композитор і Народний артист України. Музичну кар’єру він розпочав у 1993 році, створюючи душевні та веселі пісні, засновані на традиціях Поділля. Серед них величезну популярність здобув хіт "Ой, чого ж ти, мамо".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій, засуджена на батьківщині за колабораціонізм та виправдання російської агресії, намагається повернути свої втрачені активи. Виконавиця не втрачає надії знову заявити права на власність у Києві.
Також черговий масований удар РФ по Україні в ніч на 2 липня викликав бурхливу реакцію серед українських знаменитостей. Популярна виконавиця Злата Огневич опублікувала у своїх соцмережах знімок столичного неба, затягнутого димом від пожеж, і поділилася особистим болем.
Читайте також:
- Загинув зірка російської "Бригади": що з ним сталося
- Зірка хору "Гомін" змінив роботу: чим він займатиметься
- Кабаєва на суперяхті Путіна пливе на відпочинок до турецького Бодрума: як вона виглядає
Про персону: Микола Янченко
Микола Янченко - відомий український співак, композитор і Народний артист України, повідомляє Вікіпедія. Музичну кар'єру він розпочав у 1993 році, створюючи душевні та веселі пісні, засновані на традиціях Поділля. Серед них величезну популярність здобув хіт "Ой, чого ж ти, мамо". Життя 66-річного артиста трагічно обірвалося 1 липня 2026 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред