Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Коротко:
- У яких фільмах знімався актор
- Що з ним сталося
Популярний російський актор Олександр Високовський, який зіграв у серіалах "Бригада" та "Бумер", потонув у річці.
Як пишуть російські пропагандисти, актор вирушив на риболовлю на річку Ока. "За нашими даними, його виявили водолази. Актор зник після риболовлі в Підмосков’ї напередодні - він пішов до Оки разом із 17-річним сином. Олександр пішов далі по косі й не повернувся. Син спочатку чекав на нього, шукав, потім пішов додому. Близькі підняли тривогу, дружина актора заявила про його зникнення", - пишуть Telegram-канали.
Напередодні артист пішов рибалити разом із сином. Актор пішов далі по косі, де була сильна течія. І потонув.
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Про серіал "Бригада"
"Бригада" - російський кримінальний телесеріал 2002 року: складається з 15 серій, що охоплюють події в період з 1989 по 2000 рік. У центрі сюжету - історія чотирьох друзів, які об’єдналися в злочинне угруповання, лідером якого став Олександр Бєлов (Саша Бєлий). Телесеріал знято кінокомпанією "Аватар фільм".
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