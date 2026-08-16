Популярна українська актриса стала мамою і опублікувала фото

Коротко:
- Кого народила українська актриса
- Що про неї відомо
Популярна українська актриса театру та кіно Крістіна Корчинська вперше стала мамою і опублікувала фото радісної події.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася радісною новиною. "Уже тиждень, як ми - мама й тато. Дякуємо тобі, наше маленьке диво", - написала актриса.
Як відомо, актриса одружена з українським підприємцем Янісом Корчинським.
У театрі імені Франка також привітали актрису з народженням доньки. "Вітаємо щасливих батьків із цією неймовірною подією! Нехай малюк росте здоровим, щасливим і щодня дарує своїм рідним ще більше радості", - привітали її колеги.
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Про особу: Христина Корчинська
Крістіна Корчинська - українська актриса. Прославилася завдяки ролям у фільмах "Кава з кардамоном" та "Спіймати Кайдаша".
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