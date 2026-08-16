Незабаром удари ЗСУ по РФ можуть стати потужнішими за російські атаки - ветеран

Росія повинна враховувати, що атаки на українську територію супроводжуватимуться ударами у відповідь.

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Незабаром удари ЗСУ по РФ можуть стати потужнішими за російські атаки / Колаж: Главред, фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

Що сказав Олексій Гетьман:

В Україні мало ракет для систем Patriot

Росіяни повинні розуміти, що за кожним ударом по Україні послідує потужний удар у відповідь

Сили оборони України збільшують інтенсивність дальніх ударів по території Росії, прагнучи знизити можливості армії РФ завдавати ракетних атак по українських містах. Особливо актуальним це стає на тлі обмеженої кількості ракет для систем Patriot. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, Росія має враховувати, що атаки на українську територію супроводжуватимуться ударами у відповідь. Гетьман вважає, що усвідомлення неминучості більш потужної відповіді може змусити росіян відмовитися від частини атак.

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"Росіяни мають розуміти, що за кожен удар по нашій території послідує більш потужний удар у відповідь. Тоді бажання атакувати, я думаю, трохи зменшиться. Росіяни вважають, що можуть безкарно атакувати наші міста, а ми нічого не можемо зробити у відповідь, що не можемо перехоплювати їхні балістичні ракети", - зазначив військовий.

Гетман також вважає, що подальше розширення масштабів далекобійних операцій України здатне посилити тиск усередині Росії. Йдеться не лише про ураження військових об’єктів, а й про удари по підприємствах та інфраструктурі, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

"І ми бачимо цей ефект. Окрім того, що ці цілі – такі як нафтопереробна галузь, тіньовий флот, усе те, що є військовою ціллю, – вони ще є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації. Такі удари по складах, по логістиці, по великих містах Росії – це свого роду військово-політичний, емоційний тиск на керівництво Російської Федерації. Щоб вони скоротили або припинили атаки на нашу територію, розуміючи, що удар у відповідь неодмінно послідує. А незабаром, я впевнений, ці удари у відповідь будуть потужнішими, ніж удари росіян", – додав Гетман.

Командувач НГУ розповів, що чекає на військову інфраструктуру РФ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко заявив, що українські сили мають намір продовжувати атаки на об’єкти, пов’язані із забезпеченням російських військ. Зокрема, йдеться про логістичну інфраструктуру на території тимчасово окупованого Криму.

За словами Півненка, для ударів по цілях у глибокому тилу дедалі активніше використовуються підрозділи безпілотних систем. Нацгвардія розширює штат операторів БПЛА та вдосконалює засоби розвідки, щоб ефективніше виявляти військові об’єкти противника.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він.

Удари по РФ - важливі новини

Як писав Главред, раніше були розкриті колосальні втрати РФ в Україні. Встановлено імена сотень тисяч знищених російських військових в Україні.

Раніше Марко Рубіо оприлюднив реальні втрати росіян. Держсекретар США розповів, як міжнародна допомога вплинула на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перехопила ініціативу у війні. Київ завдає Росії дедалі відчутніших збитків як на фронті, так і в тилу.

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Про особу: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) - український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни.Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та в інтернеті. У 2012 та 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

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