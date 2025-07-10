Потап попався на прослуховуванні російського співака з бази "Миротворець"

Олексій Потапенко продовжує шукати шляхи, як ще більше епатувати публіку.

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Потап новини - продюсер показав, під яку музику відпочиває / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап слухає російських виконавців

Він похвалився цим у соціальних мережах

Український музичний продюсер і виконавець Потап під час війни став неоднозначною персоною в очах українців. Він виїхав за кордон, там будує бізнес, і публікує часом провокаційні пости.

Сьогодні артист в Instagram-сторіс показав селфі під музику російського музиканта Володимира Кузьміна. Той зі свого боку з 2017 року внесений до бази "Миротворець" за участь у концерті в окупованому Криму - у квітні 2016 року він виступив у Сімферополі.

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Свою думку про війну в Україні Кузьмін намагається не висловлювати публічно, побоюючись наслідків від пропагандистів країни-окупанта. Проте він продовжує активно гастролювати по рф.

Потап новини - продюсер показав, під яку музику відпочиває / instagram.com/realpotap

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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