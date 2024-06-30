Скандальний репер приїхав сам, а брати молоду дружину в країну-агресора побоявся.

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Каньє Вест у Росії - Каньє Вест прилетів у РФ до Рубчинського / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський репер і творець бренду Yeezy Каньє Вест зробив скандал своїм другим ім'ям, і не упускає можливості підкреслити власну епатажність будь-якими доступними способами. Артист "опустився" до того, що вирішив відвідати країну-окупанта, яку в цивілізованому суспільстві обходять стороною.

Про те, що Вест прибув до рф, повідомила низка росЗМІ. Відео, де репер крокує столицею країни-агресора в компанії охоронців і своєї свити, розлетілося Мережею.

Скандальний репер нібито прилетів не просто так, а в гості - його запросив відсвяткувати своє 40-річчя дизайнер і любитель "русского мира" Гоша Рубчинський. Що примітно, в країну-окупанта Вест прилетів без дружини, яка зазвичай невідривно супроводжує артиста у всіх його поїздках.

Як повідомляє преса країни-окупанта, ювілей Рубчинського Каньє святкував в одному зі столичних ресторанів. Тепер же він безцільно вештається Москвою в пошуках розваг.

Дивіться відео Каньє Веста в Москві:

Варто зазначити, що ізольовані від цивілізованого суспільства жителі країни на болотах, які зазвичай хейтять "загниваючий Захід", були у невимовному захваті, що хоч хтось із артистів захотів до них приїхати. Незважаючи на те, що Каньє Вест прилетів до РФ із приватним візитом, росіяни сподіваються, що він дасть концерт.

Ба більше: російські шахраї вже почали продавати квитки на уявний концерт Каньє Веста, який нібито відбудеться 5 липня в Лужниках. Ціна питання - від трьох до дванадцяти тисяч дерев'яних, повідомляють росЗМІ.

Аферисти продають квитки на концерт Каньє Веста / росЗМІ

Хто такий Каньє Вест? Каньє Вест - американський репер, музичний продюсер, автор пісень, звукорежисер і дизайнер. Володар 24 премій "Греммі", творець бренду одягу Yeezy. Відомий своїми скандальними і суперечливими висловлюваннями в публічному просторі та соціальних мережах.

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