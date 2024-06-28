21-річна донька Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта

Закоханих підозрювали в романтичних стосунках 8 місяців.

https://glavred.net/stars/21-letnyaya-doch-bila-geytsa-podtverdila-roman-s-vnukom-legendarnogo-muzykanta-10576496.html Посилання скопійоване

Фібі Гейтс зустрічається з Артуром Дональдом - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, instagram.com/phoebegates

21-річна Фібі Гейтс, молодша з трьох дітей відомого американського підприємця і філантропа Білла Гейтса, днями відсвяткувала випускний зі Стенфордського університету. В особливий для дівчини день, її прийшов підтримати не тільки іменитий батько, а й її бойфренд - також спадкоємець сім'ї з гучним прізвищем.

Обранцем Гейтс-молодшої виявився Артур Дональд - онук знаменитого британського музиканта Пола Маккартні. Артур - син старшої біологічної доньки артиста Мері Маккартні.

Фібі у своєму блозі в Instagram вперше підтвердила роман із ним - показала серію фотографій, на яких з'являється Артур Дональд. Чутки про їхні стосунки вперше з'явилися в жовтні 2023 року, коли Гейтс поділилася знімком із молодим чоловіком із Парижа. Щоправда, свій роман пара не коментувала.

відео дня

Варто зазначити, що сім'ї Гейтсів і Маккартні давно знайомі, адже мама Фібі Мелінда Френч є близькою подругою Стелли Маккартні, тітки Артура Дональда.

Голлівуд - останні новини:

Раніше інсайдер розсекретив, чому дочка Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.

Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики і ретуші співачка може мати такий свіжий і молодий вигляд.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред