21-річна донька Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта

21-річна Фібі Гейтс, молодша з трьох дітей відомого американського підприємця і філантропа Білла Гейтса, днями відсвяткувала випускний зі Стенфордського університету. В особливий для дівчини день, її прийшов підтримати не тільки іменитий батько, а й її бойфренд - також спадкоємець сім'ї з гучним прізвищем.
Обранцем Гейтс-молодшої виявився Артур Дональд - онук знаменитого британського музиканта Пола Маккартні. Артур - син старшої біологічної доньки артиста Мері Маккартні.
Фібі у своєму блозі в Instagram вперше підтвердила роман із ним - показала серію фотографій, на яких з'являється Артур Дональд. Чутки про їхні стосунки вперше з'явилися в жовтні 2023 року, коли Гейтс поділилася знімком із молодим чоловіком із Парижа. Щоправда, свій роман пара не коментувала.
Варто зазначити, що сім'ї Гейтсів і Маккартні давно знайомі, адже мама Фібі Мелінда Френч є близькою подругою Стелли Маккартні, тітки Артура Дональда.
Голлівуд - останні новини:
Раніше інсайдер розсекретив, чому дочка Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.
Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики і ретуші співачка може мати такий свіжий і молодий вигляд.
Читайте також:
- Жахливий напад: Селін Діон показала болісні моменти своєї хвороби
- Повна деменція: у зірки "Щоденника пам'яті" діагностували хворобу Альцгеймера
- Крістіна Агілера влаштувала шоу для подруги російського олігарха
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред