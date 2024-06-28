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21-річна донька Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта

Анна Підгорна
28 червня 2024, 02:16
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Закоханих підозрювали в романтичних стосунках 8 місяців.
Білл Гейтс, Фібі Гейтс, Артур Дональд
Фібі Гейтс зустрічається з Артуром Дональдом - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, instagram.com/phoebegates

21-річна Фібі Гейтс, молодша з трьох дітей відомого американського підприємця і філантропа Білла Гейтса, днями відсвяткувала випускний зі Стенфордського університету. В особливий для дівчини день, її прийшов підтримати не тільки іменитий батько, а й її бойфренд - також спадкоємець сім'ї з гучним прізвищем.

Обранцем Гейтс-молодшої виявився Артур Дональд - онук знаменитого британського музиканта Пола Маккартні. Артур - син старшої біологічної доньки артиста Мері Маккартні.

Фібі у своєму блозі в Instagram вперше підтвердила роман із ним - показала серію фотографій, на яких з'являється Артур Дональд. Чутки про їхні стосунки вперше з'явилися в жовтні 2023 року, коли Гейтс поділилася знімком із молодим чоловіком із Парижа. Щоправда, свій роман пара не коментувала.

відео дня

Варто зазначити, що сім'ї Гейтсів і Маккартні давно знайомі, адже мама Фібі Мелінда Френч є близькою подругою Стелли Маккартні, тітки Артура Дональда.

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Раніше інсайдер розсекретив, чому дочка Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.

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