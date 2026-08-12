ЗСУ різко змінили ситуацію на фронті: DeepState показав масштаб просування

Українські військові звільнили 19 населених пунктів та продовжили витісняти російські підрозділи з позицій

https://glavred.net/front/vsu-rezko-izmenili-situaciyu-na-fronte-deepstate-pokazal-masshtaby-nastupleniya-10787981.html Посилання скопійоване

DeepState розкрив масштаб просування ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Коротко:

Україна звільнила 19 населених пунктів на напрямку

Російські війська відкинули ще з шести позицій

Просування ЗСУ довго не показували на картах

Сили оборони України провели масштабні штурмові дії у Дніпропетровській області та звільнили одразу 19 населених пунктів. Інформацію про просування українських військових тривалий час навмисно не відображали на картах із міркувань безпеки. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За його даними, під контроль України повернулися Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

відео дня

Водночас українські військові продовжують витісняти російські підрозділи з інших позицій. Зокрема, за інформацією DeepState, ворога було відкинуто у Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному.

ЗСУ звільнили одразу 19 населених пунктів / Фото: DeepState

Чому просування тривалий час не було видно на картах

У DeepState наголосили на масштабах штурмових дій українських Сил оборони в регіоні. Частину інформації про зміни на лінії фронту свідомо не наносили на карти одразу, щоб не розкривати оперативну ситуацію та не створювати додаткових ризиків для українських військових.

Таким чином, оприлюднені зараз зміни відображають не одномоментне просування, а результати тривалої роботи українських підрозділів на цьому напрямку.

DeepState / Інфографіка: Главред

Що відбувається на напрямку

Звільнення населених пунктів та відкидання російських військ свідчать про активні наступальні дії українських підрозділів на окремих ділянках фронту. Водночас ситуація залишається динамічною, а інформація про конкретні позиції та подальше просування може уточнюватися.

Чи може РФ відкрити новий фронт - думка військового

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін вважає, що Росія може спробувати відкрити новий фронт на півночі України. За його словами, Кремль потенційно може використати територію Білорусі для наступу в напрямку Чернігівської та Сумської областей.

На думку Капустіна, такий сценарій може бути пов’язаний із прагненням Москви змінити нинішню ситуацію на фронті. Він припускає, що відкриття нового напрямку стало б одним зі способів порушити баланс сил, який наразі не дозволяє Росії отримати суттєву перевагу.

Ситуація на фроні - останні новини зе темою

Як повідомляв Главред, з січня по серпень 2026 року українські військові провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернулися 26 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, аналітики проєкту DeepState зафіксували просування російських окупаційних військ у Донецькій області. Зміни лінії фронту були помічені в Часовому Яру та поблизу Іллінівки.

Нагадаємо, що російське командування не згорнуло ставку на бронетехніку після провального механізованого штурму під Добропіллям наприкінці липня - армія РФ шукатиме нові схеми прориву української оборони, тоді як Київ паралельно готує власний варіант дій. Про це зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред