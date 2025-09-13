Рус
Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

Христина Трохимчук
13 вересня 2025, 11:31
Колишнє подружжя Камалія і Мохаммад Захур проведуть відпустку разом.
Мохаммад Захур, Камалия
Мохаммад Захур та Камалія вирушають у спільну відпустку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Українська співачка Камалія та її колишній чоловік, мільйонер Мохаммад Захур, несподівано возз'єдналися. Ексчоловік супроводжував артистку на премії, а незабаром вони вирушать у спільну подорож, про що співачка розповіла TabloID.

Камалія зізналася, що скоро на неї чекає перша за довгий час відпустка з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром. Співачка розповіла, що вони разом поїдуть в Іспанію, щоб зустрітися з друзями.

"Дітки наші поїдуть зі школою на осінніх канікулах у Буковель, а ми поїдемо в Іспанію разом із Захуром, там буде зустріч із нашими друзями. Ось такий секрет", - поділилася вона.

Камалія
Камалія з доньками від Мохаммада Захура / фото: instagram.com, Камалія

Камалії буде чим зайнятися в Іспанії, адже вона знайшла для себе нове хобі - вейкборд. За її словами, цього виду спорту артистка навчилася заради зйомок кліпу, і тепер із задоволенням продовжує тренуватися.

"Нове хобі в мене з'явилося - вейкборд. Тобто зараз заради зйомок свого кліпу я навчилася кататися на вейкборді і на серфі. Звичайно, падала багато разів. Але з першого разу поїхала", - розповіла співачка.

Камалия, Мохаммад Захур
Камалія з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і Павлом Шильком / фото: instagram.com, Камалія

Крім того, Камалія розповіла, що у неї з'явилося безліч шанувальників, серед яких чимало заможних чоловіків. Деякі з них навіть переходять межі дозволеного: одного разу співачку переслідував нав'язливий фанат. Однак Камалія наголосила, що не зверталася до Захура по допомогу, хоча знає, що він завжди готовий її підтримати.

"Ні, він у моє особисте не втручається. Якби я, звісно, попросила... Я дуже сильна жінка", - зазначила Камалія.

Раніше Главред повідомляв, що Камалія показала своїх дорослих доньок від Мохаммада Захура і зворушливо привітала їх з днем народження. Дівчатка вже перетворилися на справжніх юних красунь і викликали захоплення у шанувальників співачки.

Крім того, українська бізнесвумен Світлана Голинська зажадала публічних вибачень від Камалії за образливі висловлювання. За словами Голинської, артистка назвала її "пригрітою на грудях змією". Бізнесвумен заявила, що Камалія була одержима ідеєю, ніби близька подруга намагалася відвести в неї чоловіка.

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

