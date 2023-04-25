"Дуже хитра дама": співачка Йолка вигадала схему, щоб донатити на ЗСУ - блогер

Блогер заявив, що співачка нібито їздила на відпочинок, а звідти переводила гроші українським друзям, щоб ті допомагали ЗСУ.

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Співачка Йолка донатить на ЗСУ / Колаж фото 24 ОМБр імені короля Данила, Суспільне Крим

Співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, але побудувала свою кар'єру в Росії і продовжує там жити, могла донатити гроші на українську армію. Таке відкриття про Єлизавету Іванців (справжнє ім'я співачки) зробив блогер Богдан Беспалов.

Він нібито отримав інформацію про те, що співачка таємно насилала гроші в Ужгород своїм друзям, після чого їх пересилали на потреби ЗСУ. Вона навіть вигадала складну схему, яка не дає путінському режиму піймати її на цьому.

"Ліза - дуже хитра дама. Якщо підняти історію її візитів, нібито на відпочинок в Європу, і покопатися в трансфері її особистих коштів, ти здивуєшся, але вона часто використовує в Європі маловідомі платіжні системи міжнародних переказів", - прочитав Беспалов листа.

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Блогер зазначив, що таким чином Йолка вигадала собі прикриття. Якщо вона буде вимушена повернутися з Росії в Україну, то буде виправдовуватись щодо своєї "мовчанки" і тут її козиром будуть донати на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Ані Лорак нібито задонатила кругленьку суму на допомогу українській армії. Сергій Стерненко особисто заявив, що від співачки надійшло 80 тисяч гривень. Він додав, що Ані Лорак нібито не вперше допомагає українським військовим.

Раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

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