Шварценеггер оголосив про заручини з 26-річною моделлю

30-річний актор і модель Патрік Шварценеггер - третя дитина легендарного Арнольда Шварценеггера. Вісім років тому він привів в сім'ю модель Еббі Чемпіон, яка тепер стане його дружиною.
Заручини Патріка та Еббі відбулися, ймовірно, на Різдво. Пара розмістила в своїх акаунтах в Instagram знімки з цієї романтичної події.
Обручку Шварценеггер-молодший підніс нареченій на пляжі, прикрашеному пелюстками червоної троянди та скульптурою з квітів у вигляді серця. У кадрі майбутні молодята виглядають неймовірно щасливими і щиро посміхаються, а Еббі хвалиться каблучкою з двома великими каменями на безіменному пальці.
"Відтепер і навіки віків", - підписали фотосесію з заручин закохані.
Сім'я, друзі та колеги Чемпіон і Шварценеггера з радістю сприйняли новину про те, що пара нарешті зважилася піти під вінець. Еббі стане першою невісткою Залізного Арні.
Раніше 48-річна українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська зробила зізнання про материнство та складнощі на шляху до особистого щастя.
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