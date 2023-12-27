Шварценеггер оголосив про заручини з 26-річною моделлю

Патрік Шварценеггер зробив пропозицію Еббі Чемпіон, з якою зустрічався з 2015 року.

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Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон вирішили одружитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

30-річний актор і модель Патрік Шварценеггер - третя дитина легендарного Арнольда Шварценеггера. Вісім років тому він привів в сім'ю модель Еббі Чемпіон, яка тепер стане його дружиною.

Заручини Патріка та Еббі відбулися, ймовірно, на Різдво. Пара розмістила в своїх акаунтах в Instagram знімки з цієї романтичної події.

Обручку Шварценеггер-молодший підніс нареченій на пляжі, прикрашеному пелюстками червоної троянди та скульптурою з квітів у вигляді серця. У кадрі майбутні молодята виглядають неймовірно щасливими і щиро посміхаються, а Еббі хвалиться каблучкою з двома великими каменями на безіменному пальці.

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"Відтепер і навіки віків", - підписали фотосесію з заручин закохані.

Сім'я, друзі та колеги Чемпіон і Шварценеггера з радістю сприйняли новину про те, що пара нарешті зважилася піти під вінець. Еббі стане першою невісткою Залізного Арні.

Патрік Шварценеггер і Еббі Чемпіон вирішили одружитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

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