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"Убитий горем": Бред Пітт отримав нищівний удар від власних дітей

Христина Трохимчук
17 жовтня 2026, 17:55
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Голлівудський актор не може зв’язатися зі своїми спадкоємцями.
Бред Пітт
Діти Бреда Пітта розірвали стосунки з батьком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Бред Пітт не може зв’язатися з дітьми
  • Яка остання надія залишилася у актора

Голлівудський актор Бред Пітт переживає найважчу емоційну кризу через припинення спілкування зі своїми дітьми. Як повідомляє видання Daily Mail з посиланням на інсайдера, усі діти актора змінили номери телефонів і припинили з ним будь-які контакти.

Пітт переконаний, що Анджеліна Джолі тривалий час налаштовувала дітей проти нього. Втім, зараз у актора з’явилася надія. Актриса планує частіше виїжджати зі США та більше подорожувати, а діти, судячи з усього, не мають наміру переїжджати слідом за матір’ю.

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Бред Пітт із дітьми
Бред Пітт з дітьми / фото: ua.depositphotos.com

"Він зробить усе можливе, щоб знову возз’єднатися з ними. Він не може бути більше убитий горем, ніж зараз, після того, як його покинули і всі вони відмовилися від його прізвища. Це був величезний удар, але він передбачав це. Ще до того, як це зробила Шайло", - поділився інсайдер із близького оточення актора.

Джерела з оточення артиста стверджують, що Пітт готовий скористатися будь-якою нагодою, щоб повернути довіру дітей, незважаючи на величезний біль, який він переживає через розрив стосунків з ними. Актор раніше розповідав про важкий емоційний стан і відчуття безвиході.

Бред Пітт
Бред Пітт - розлучення з Анджеліною Джолі / фото: ua.depositphotos.com

"Я просто не міг… Я просто не бачив виходу. Біль був настільки нестерпним, що я не збирався нічого робити, але я відчував холодну сталь кулі в голові, і це було схоже на полегшення", - заявив артист.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, а також близнюки Вів’єн і Нокс. За інформацією ЗМІ, ніхто з них не підтримує зв’язку з батьком.

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Про персону: Бред Пітт

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської гільдії кіноакторів та двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - та за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє"Вікіпедія".

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