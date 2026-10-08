Головний взуттєвий тренд осені: Джолі та Міддлтон показали, що носити замість підборів

Світові знаменитості переходять на більш зручний варіант взуття.

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Анджеліна Джолі та Кейт Міддлтон носять це взуття / Колаж Главред, фото Instagram/angelinajolie, princeandprincessofwales

Коротко:

Яку модель взуття носять знаменитості

Чому вони обирають саме таку модель

Цієї осені знаменитості дедалі частіше відмовляються від високих підборів на користь зручного та елегантного взуття на плоскій підошві.

Серед прихильниць цього тренду опинилися Анджеліна Джолі та Кейт Міддлтон, причому кожна з них продемонструвала свій варіант актуальної моделі. Про тренди пише видання People.

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Анджеліна Джолі вже давно віддає перевагу взуттю, яке поєднує комфорт і стриманий стиль. Актриса неодноразово з’являлася на публіці в балетках з округлим або загостреним носком. Такі моделі особливо зручні під час подорожей і тривалих прогулянок, але при цьому виглядають досить елегантно, щоб доповнити практично будь-який образ.

Балетки - вибір знаменитостей цієї осені / Фото Amazon

Кейт Міддлтон також поступово замінює звичні туфлі та кеди на витонченіші моделі без каблука. Принцеса Уельська нещодавно продемонструвала замшеві балетки, які чудово вписалися в її осінній гардероб.

Ще один популярний різновид - туфлі Mary Jane з ремінцем. Вони нагадують класичні балетки, але виглядають виразніше завдяки характерній застібці. Цей варіант особливо добре поєднується зі спідницями, сукнями та прямими брюками.

Балетки - вибір знаменитостей цієї осені / Фото Amazon

Інтерес до такого взуття пояснюється не лише модою. Плоскі моделі дозволяють створити жіночний і охайний образ без необхідності проводити весь день на підборах. Саме тому їх дедалі частіше обирають знаменитості, які багато часу проводять на ногах.

Слідом за зірками цей тренд уже підхопили масові бренди. На Amazon можна знайти доступні варіанти балеток і Mary Jane, натхненні образами Джолі, Міддлтон та інших знаменитостей.

Балетки - вибір знаменитостей цієї осені / Фото Amazon

Таким чином, цієї осені в центрі уваги опинилося взуття, яке ще недавно вважалося виключно класикою: балетки, Mary Jane та інші елегантні моделі на плоскій підошві. Судячи з вибору Джолі та Міддлтон, комфорт остаточно перестав бути протилежністю стильному образу.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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