"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

Альона Хмельницька про смерть Кеосаяна / Колаж Главред, фото Телеграм, Страхіт

Альона Хмельницька, колишня дружина російського пропутінського режисера Тиграна Кеосаяна, про смерть якого стало відомо 26 вересня, присвятила йому пост.

На своїй сторінці в Telegram, Хмельницька написала, що для неї особисто, смерть путініста - велике горе.

"Не стало батька моїх дітей, мого колишнього чоловіка, рідної людини режисера - Тиграна Кеосаяна. Всього 59 років. Це велике горе для мене особисто, для наших дітей, для всієї його великої родини, дружини, мами, дітей, для всіх рідних і близьких. Царство Небесне", - написала російська актриса.

Альона Хмельницька прокоментувала смерть путініста Кеосаяна / Скриншот Телеграм

Вона також подякувала всім, хто "залишається людьми". "І спасибі всім, хто має сили залишатися людьми і, хто не втратив людське співчуття в наш непростий час", - додала вона.

Хмельницька додала чорно-біле фото Кеосаяна і попросила не турбувати дзвінками їхню родину.

Помер Тигран Кеосаян - Хмельницька прокоментувала / Фото Телеграм Альони Хмельницької

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама". У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон. Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

