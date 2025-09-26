"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

Коротко:
Альона Хмельницька, колишня дружина російського пропутінського режисера Тиграна Кеосаяна, про смерть якого стало відомо 26 вересня, присвятила йому пост.
На своїй сторінці в Telegram, Хмельницька написала, що для неї особисто, смерть путініста - велике горе.
"Не стало батька моїх дітей, мого колишнього чоловіка, рідної людини режисера - Тиграна Кеосаяна. Всього 59 років. Це велике горе для мене особисто, для наших дітей, для всієї його великої родини, дружини, мами, дітей, для всіх рідних і близьких. Царство Небесне", - написала російська актриса.
Вона також подякувала всім, хто "залишається людьми". "І спасибі всім, хто має сили залишатися людьми і, хто не втратив людське співчуття в наш непростий час", - додала вона.
Хмельницька додала чорно-біле фото Кеосаяна і попросила не турбувати дзвінками їхню родину.
Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.
Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.
Про персону: Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".
У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.
Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.
