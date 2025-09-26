Рус
"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

Олена Кюпелі
26 вересня 2025, 17:55
Колишня дружина Тиграна Кеосаяна прокоментувала смерть путініста.
Альона Хмельницька про смерть Кеосаяна
Альона Хмельницька про смерть Кеосаяна / Колаж Главред, фото Телеграм, Страхіт

Коротко:

  • З яким проханням звернулася Хмельницька
  • Що вона написала про Кеосаяна

Альона Хмельницька, колишня дружина російського пропутінського режисера Тиграна Кеосаяна, про смерть якого стало відомо 26 вересня, присвятила йому пост.

На своїй сторінці в Telegram, Хмельницька написала, що для неї особисто, смерть путініста - велике горе.

"Не стало батька моїх дітей, мого колишнього чоловіка, рідної людини режисера - Тиграна Кеосаяна. Всього 59 років. Це велике горе для мене особисто, для наших дітей, для всієї його великої родини, дружини, мами, дітей, для всіх рідних і близьких. Царство Небесне", - написала російська актриса.

Альона Хмельницька прокоментувала смерть путініста Кеосаяна
Альона Хмельницька прокоментувала смерть путініста Кеосаяна / Скриншот Телеграм

Вона також подякувала всім, хто "залишається людьми". "І спасибі всім, хто має сили залишатися людьми і, хто не втратив людське співчуття в наш непростий час", - додала вона.

Хмельницька додала чорно-біле фото Кеосаяна і попросила не турбувати дзвінками їхню родину.

Помер Тигран Кеосаян - Хмельницька прокоментувала
Помер Тигран Кеосаян - Хмельницька прокоментувала / Фото Телеграм Альони Хмельницької

Нагадаємо, Главред писав, що 26 вересня 2025 року стало відомо про смерть путініста, російського режисера вірменського походження Тиграна Кеосаяна. Він помер у терористичній Москві, не приходячи до тями. Про смерть Кеосаяна повідомила його дружина - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Нещодавно стало відомо, що Маргариті Симоньян діагностували ракі видалили груди. Вона розповіла про це у програмі українофоба та одного з винуватців військового вторгнення Росії в Україну - Володимира Соловйова.

Про персону: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тигран Кеосаян новини шоу бізнесу
Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

