"Булкін Володимирович": Володимир Остапчук повідомив про важливу подію в сім'ї

Коротко:
- Володимир Остапчук звернувся до дружини
- Яке в них свято
Український відомий ведучий Володимир Остапчук розповів, що його молодшому синові виповнилося шість місяців.
На своїй сторінці в соцмережах Володимир показав свіжі фото з маленьким Тимофієм і привітав сина зі святом.
Варто зазначити, насамперед ведучий звернувся до своєї дружини Катерини Поплавської та привітав її.
"Тимофію Володимировичу сьогодні шість місяців. Мамо, вітаю!" - написав знаменитість.
На знімках, які опублікував Остапчук, важко не помітити, як же виріс його син. Також шоумен розкрив жартівливе ім'я хлопчика.
"Але справжнє його ім'я Булкін Володимирович", - додав Володимир.
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Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.
А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, з днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.
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Хто такий Володимир Остапчук?
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
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