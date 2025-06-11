"Булкін Володимирович": Володимир Остапчук повідомив про важливу подію в сім'ї

Володимир Остапчук захопив сімейними фотографіями.

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Володимир Остапчук - сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Остапчук

Коротко:

Володимир Остапчук звернувся до дружини

Яке в них свято

Український відомий ведучий Володимир Остапчук розповів, що його молодшому синові виповнилося шість місяців.

На своїй сторінці в соцмережах Володимир показав свіжі фото з маленьким Тимофієм і привітав сина зі святом.

відео дня

Варто зазначити, насамперед ведучий звернувся до своєї дружини Катерини Поплавської та привітав її.

"Тимофію Володимировичу сьогодні шість місяців. Мамо, вітаю!" - написав знаменитість.

Катерина Полтавська із сином / фото: скрін instagram.com, Володимир Остапчук

На знімках, які опублікував Остапчук, важко не помітити, як же виріс його син. Також шоумен розкрив жартівливе ім'я хлопчика.

"Але справжнє його ім'я Булкін Володимирович", - додав Володимир.

Володимир Остапчук із сином / фото: скрін instagram.com, Володимир Остапчук

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Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.

А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, з днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.

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Хто такий Володимир Остапчук? Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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