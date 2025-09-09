Він відповідав за це: несподівана причина від'їзду Галкіна і Пугачової з РФ

Сім'я Галкіна мала величезний вплив у РФ, але не захотіла брати участь у війні.

Максим Галкін і Алла Пугачова - причина, чому покинули РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Як Максим Галкін пов'язаний з російським керівництвом

Як сім'я Галкіна сприяла розвалу армії РФ

Російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який відкрито підтримує Україну після терористичного нападу РФ, мав й інші причини покинути країну-агресора після початку повномасштабної війни. Про це повідомили росЗМІ.

Після серії нападок на сім'ю Пугачової та Галкіна російських пропагандистів особливо обурила втеча з Росії племінника Максима Микити, який служив в армії РФ. Після цього вони почали поширювати відомості про те, що сім'я Галкіна мала великий вплив на військові структури Росії.

Максим Галкін, Алла Пугачова - сім'я Галкіна / фото: instagram.com, Максим Галкін

За інформацією пропагандистських ЗМІ, батько артиста, Олександр Олександрович, з 1987 року понад десять років обіймав ключову посаду, пов'язану з бронетехнікою та автомобільними військами в структурі Міноборони СРСР, а потім і РФ.

"Тобто все, що рухалося і було броньоване, перебувало під його відповідальністю. Він курирував держзамовлення, виробництво і розподіл. Розумієте, який рівень влади! І фінансової влади зокрема", - обурювалися пропагандисти, звинувачуючи Галкіна-старшого в розкраданнях в армії.

Максим Галкін - де живе після РФ / фото: instagram.com, Максим Галкін

Не залишився поза увагою пропагандистів і старший брат Максима - Дмитро. Він пішов стопами батька і також будував кар'єру у військових структурах. За твердженнями росЗМІ, саме він допоміг своєму синові-військовослужбовцю покинути РФ у перші місяці війни. При цьому, як стверджується, Дмитро має громадянство Ізраїлю, і саме в його особняку деякий час жили Галкін і Пугачова з дітьми після втечі з Росії.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Таким чином, увагу пропагандистських ЗМІ до минулого сім'ї Галкіна можна пояснити не тільки особистою неприязню до артиста, а й спробою знайти "винних" у проблемах російської армії. Адже особливо болісно для них те, що Максим Галкін відкрито виступає проти війни і підтримує Україну, що лише посилює роздратування прихильників режиму.

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

