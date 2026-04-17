"Гойді" прийшов кінець: Охлобистін повстав проти Путіна

Христина Трохимчук
17 квітня 2026, 05:55
Актор боїться повернення до СРСР.
Іван Охлобистін розкритикував російську владу
Ви дізнаєтеся:

  • Путініст Охлобистін протестує проти рішення російської влади
  • Чому він незадоволений політикою Володимира Путіна

Відомий путініст Іван Охлобистін розкритикував політику російської влади, спрямовану на повне відключення РФ від глобального інтернету. У своєму Telegram-каналі актор, відомий за серіалом "Інтерни" та своєю фанатичною підтримкою війни РФ проти України, обурився тим, що країну, на його думку, намагаються повернути до СРСР.

За словами Охлобистіна, рішення російської влади обмежити інтернет і соцмережі в РФ стало серйозною помилкою. Путініст заявив, що це може завдати додаткового удару по репутації країни.

"Цифрові обмеження — це величезна помилка. По-перше: нічого "обмежити" толком не можна (у 21 столітті живемо), і це нерозуміння завдасть додаткового удару по репутації. По-друге: сама спроба обмежити нашу науку та культуру в інформації не підлягає осмисленню", — написав Іван.

Справжнім потрясінням для публіциста стала думка про можливе повернення до реалій СРСР з усіма його атрибутами, включаючи цензуру і "залізну завісу". Актор також згадав епізод зі свого дитинства, який, за його словами, залишив сильне враження.

"Якщо нас хочуть повернути в СРСР, то спочатку треба побудувати машину часу. Без цього не вийде. Я відчуваю найтепліші почуття до свого дитинства, але не можу не згадати, що з іграшок у мене було лише кілька олов'яних солдатиків. Я їх вишиковував на стільці, заздалегідь писав вирок, зачитував уголос і вішав одного із солдатиків на нитці. Тобто: теплі почуття відчуваю, але не сумую", — вважає Охлобистін.

Іван Охлобистін Актор активно підтримує дії РФ не тільки словом, але й ділом: він регулярно возить гуманітарну допомогу російським окупантам у зону бойових дій і особисто відвідує передову. Через свою активну підтримку дій РФ Охлобистін включений до санкційних списків більшості країн Європи, а також України.

Про особу: Іван Охлобистін

Іван Охлобистін — скандально відомий актор кіно та телебачення. Крім того, він також є священнослужителем РПЦ (з 2010 року відсторонений від служби", повідомляє "Вікіпедія".

