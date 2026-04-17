Вікторія Бекхем вперше розповіла про сварку з сином

Олена Кюпелі
17 квітня 2026, 01:45
Вікторія Бекхем вперше прокоментувала гучний скандал.
Бруклін Бекхем розповів правду про своїх батьків
Бруклін Бекхем раніше висловився у соцмережах

Коротко:

  • Що сказала Вікторія Бекхем
  • З якого приводу вона вирішила висловитися

Колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем висловилася про конфлікт зі своїм сином Брукліном Пельтц Бекхем.

Як пише ENews, після того, як Бруклін публічно звинуватив своїх батьків у спробі "зруйнувати" його стосунки з дружиною Ніколою Пельтц Бекхем, колишня учасниця Spice Girls коротко прокоментувала відчуження 26-річного Брукліна від решти родини.

"Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути", — сказала вона The Wall Street Journal у статті, опублікованій 16 квітня. "І знаєте, ми перебуваємо на очах у публіки вже понад 30 років, і все, що ми коли-небудь намагалися робити, це захищати наших дітей і любити їх. І знаєте, це все, що я справді хочу сказати з цього приводу".

Бруклін Бекхем із дружиною
Бруклін Бекхем з дружиною

Раніше цього року Бруклін чітко дав зрозуміти, що він поставив крапку. Як він раніше заявляв: "Я не хочу миритися зі своєю родиною".

"Мене ніхто не контролює, я вперше в житті відстоюю свої права", — заявив він.

Сім'я Бекхемів
Сім'я Бекхемів

"Усе своє життя мої батьки контролювали висвітлення в пресі подій, що стосуються нашої родини. Показові дописи в соціальних мережах, сімейні заходи та нещирі стосунки були невід’ємною частиною мого життя з народження", — додав він тоді.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше голлівудська актриса і дружина британського принца Гаррі Меган Марклназвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі" на третій день свого візиту до Австралії разом із принцом Гаррі.

Напередодні такожзірка популярного колись серіалу "Не народжуйся красивою", актриса Ольга Ломоносова несподівано розлютилася на свою колегу по серіалу, Катю Пушкарьову, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

Про особу: Вікторія Бекхем

Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста та бізнесмена Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вікторія Бекхэм новини шоу бізнесу
