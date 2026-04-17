Вікторія Бекхем вперше розповіла про сварку з сином

Вікторія Бекхем вперше прокоментувала гучний скандал.

Бруклін Бекхем раніше висловився у соцмережах

Колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем висловилася про конфлікт зі своїм сином Брукліном Пельтц Бекхем.

Як пише ENews, після того, як Бруклін публічно звинуватив своїх батьків у спробі "зруйнувати" його стосунки з дружиною Ніколою Пельтц Бекхем, колишня учасниця Spice Girls коротко прокоментувала відчуження 26-річного Брукліна від решти родини.

"Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути", — сказала вона The Wall Street Journal у статті, опублікованій 16 квітня. "І знаєте, ми перебуваємо на очах у публіки вже понад 30 років, і все, що ми коли-небудь намагалися робити, це захищати наших дітей і любити їх. І знаєте, це все, що я справді хочу сказати з цього приводу".

Раніше цього року Бруклін чітко дав зрозуміти, що він поставив крапку. Як він раніше заявляв: "Я не хочу миритися зі своєю родиною".

"Мене ніхто не контролює, я вперше в житті відстоюю свої права", — заявив він.

"Усе своє життя мої батьки контролювали висвітлення в пресі подій, що стосуються нашої родини. Показові дописи в соціальних мережах, сімейні заходи та нещирі стосунки були невід’ємною частиною мого життя з народження", — додав він тоді.

