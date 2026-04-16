Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Співак офіційно визнав, що одружений, лише у 2023 році.

Олег Винник — дружина Таюне

Ви дізнаєтеся:

Як почалися стосунки Олега Винника і Таюне

Чому співак приховував свою дружину

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, відверто розповів про своє особисте життя в інтерв'ю Odesskiy Berlin. Артист розповів, чому 30 років приховував свою дружину Таюне.

Як розповів Вінник, його стосунки з дружиною почалися ще в далекій юності. Молода пара одружилася в ранньому віці і вже 30 років живе в шлюбі.

"Ми одружилися в 1993 році. Тобто 33 роки як подружжя. Хоча до цього ми були разом три місяці. Їй було 19, а мені – 20", — поділився Олег.

Артист зізнався, що приховував свою дружину 30 років через турботу про неї. Виконавець вважає, що був готовий зіткнутися з негативом від аудиторії, але не міг допустити, щоб під ударом опинилася Таюне або їхній син.

"Я ніколи не говорив, що я не одружений або у мене немає дітей. Ні, я просто про це не говорив. Я завжди уникав цього. Не хотілося, щоб нас як сімейну пару обговорювали, бажали, заздрили... Я вже загартовався, а коли дружину, не дай Боже, почнуть... Так мене це дратує. Мені просто боляче, адже я не живу з нею день чи два", — розповів Винник.

За словами артиста, він особливо болісно сприймає нападки на дружину, тому до 2023 року не підтверджував свій сімейний стан. Артист упевнений, що фундамент їхніх стосунків — це спільні інтереси та творче партнерство. Постійна спільна робота, спільна сфера діяльності та однакове почуття гумору допомагають їм проводити разом майже весь час і зберігати при цьому повну гармонію.

Раніше Главред повідомляв, що популярна актриса Наталка Денисенко розповіла підписникам, як її сім'я пережила атаку на Київ. Після нічного обстрілу балістикою та дронами, один з яких влучив у сусідній ЖК, артистка поділилася станом свого сина.

Також на церемонії YUNA ведуча Лера Мандзюк жорстко підколола Тіну Кароль, яка багато років не відвідувала цей захід. Стоячи на одній сцені з артисткою, комік іронічно висловилася про її вік і отримала потужну відповідь від виконавиці.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

