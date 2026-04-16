Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Христина Трохимчук
16 квітня 2026, 17:20
Співак офіційно визнав, що одружений, лише у 2023 році.
Олег Винник переніс інсульт
Олег Винник — дружина Таюне / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Ви дізнаєтеся:

  • Як почалися стосунки Олега Винника і Таюне
  • Чому співак приховував свою дружину

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, відверто розповів про своє особисте життя в інтерв'ю Odesskiy Berlin. Артист розповів, чому 30 років приховував свою дружину Таюне.

Як розповів Вінник, його стосунки з дружиною почалися ще в далекій юності. Молода пара одружилася в ранньому віці і вже 30 років живе в шлюбі.

відео дня

"Ми одружилися в 1993 році. Тобто 33 роки як подружжя. Хоча до цього ми були разом три місяці. Їй було 19, а мені – 20", — поділився Олег.

Олег Винник і Таюне / фото: instagram.com, Таюне

Артист зізнався, що приховував свою дружину 30 років через турботу про неї. Виконавець вважає, що був готовий зіткнутися з негативом від аудиторії, але не міг допустити, щоб під ударом опинилася Таюне або їхній син.

"Я ніколи не говорив, що я не одружений або у мене немає дітей. Ні, я просто про це не говорив. Я завжди уникав цього. Не хотілося, щоб нас як сімейну пару обговорювали, бажали, заздрили... Я вже загартовався, а коли дружину, не дай Боже, почнуть... Так мене це дратує. Мені просто боляче, адже я не живу з нею день чи два", — розповів Винник.

Олег Винник — особисте життя / скрін з відео: youtube.com

За словами артиста, він особливо болісно сприймає нападки на дружину, тому до 2023 року не підтверджував свій сімейний стан. Артист упевнений, що фундамент їхніх стосунків — це спільні інтереси та творче партнерство. Постійна спільна робота, спільна сфера діяльності та однакове почуття гумору допомагають їм проводити разом майже весь час і зберігати при цьому повну гармонію.

Олег Винник / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна актриса Наталка Денисенко розповіла підписникам, як її сім'я пережила атаку на Київ. Після нічного обстрілу балістикою та дронами, один з яких влучив у сусідній ЖК, артистка поділилася станом свого сина.

Також на церемонії YUNA ведуча Лера Мандзюк жорстко підколола Тіну Кароль, яка багато років не відвідувала цей захід. Стоячи на одній сцені з артисткою, комік іронічно висловилася про її вік і отримала потужну відповідь від виконавиці.

Про особу: Олег Винник

Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Винник новини шоу бізнесу
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти