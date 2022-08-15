УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

15 серпня 2022, 11:01

У пристойному суспільстві не прийнято піднімати цю тему.

Меттью Макконахі
Меттью Макконахі розкрив свій секрет привабливості / instagram.com/officiallymcconaughey

Голлівудський актор, зірка фільмів Далласький клуб покупців, Джентльмени і Весільний переполох, Меттью Макконахі зізнався одному з американських виданнь, що уникає популярної гігієнічної процедури протягом останніх 30 років.

Йдеться про використання дезодоранту. Він також відмовився від будь-якого виду парфумів, так як не сприймає сторонніх запахів на тілі.

Проте скарг на неприємний запах від актора не надходило. Іветт Ніколь Браун, колега Макконахі по фільму Грім у тропіках, зазначає, що актор не поширює поганий запах, від нього пахне "гранолою і хорошим життям".

Меттью зазначає, що регулярно приймає душ, обожнює свій натуральний запах, і не бачить в тому, щоб пахнути природно, нічого поганого. Тим кого це не влаштовує, актор не бентежиться закривати рот.

"Мені подобається мій натуральний запах. Не переношу "чужих" запахів на тілі. Я регулярно миюся, так що мій запах не повинен у когось викликати огиду", - каже Макконахі.

Раніше голлівудський актор Ештон Катчер розповів про страшну хворобу, яка мало не перетворила його на рослину - він втратив можливість бачити, чути і говорити.

Також 50-річний пуерторіканський співак Рікі Мартін показав рідкісне фото своїх синів-підлітків, Маттео і Валентина, від сурогатної матері.

Інші новини:

шоу-бізнес Меттью Макконахі новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:28

Максим Галкін звернувся до хейтерів: "Крикливі ідіоти, я не намагаюся комусь щось доводити"

12:25

Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українцівВідео

12:11

Окупанти пошкодили розподільчий пристрій на ЗАЕС: існує серйозний ризик витоку радіаціїВідео

11:53

Двох людей накрило обстрілом біля зупинки: окупанти атакували Харків, є пораненіВідео

11:46

У Мережі з'явилося відео вибуху міни на пляжі в затоці: є загиблі

Реклама
11:38

Смажені павуки та смертоносна риба фугу: які фуд-відкриття зробив Дмитро Комаров у Світі навиворіт

11:35

ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на ХерсонщиніВідео

11:16

"Кухар Путіна" сам відсидів 10 років: експерт розповів, чому "вагнерівці" не врятують Кремль на війніВідео

11:04

ЗСУ збили вже третій за 2 доби російський гелікоптер Ка-52: момент потрапив на відеоВідео

11:01

Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

10:46

Путін у психозі, а РФ наступатиме на Україну знову: таролог дала невтішний прогноз

10:36

"Російська – не мова Путіна": зірка "Сватів" відмовився переходити на українську

10:31

Волкер пояснив скандальні заяви Трампа про Україну

10:11

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

09:50

Поїхав у труні в Челябінську область: ЗСУ ліквідували майора окупантівВідео

09:50

У Росії заявили, що Казахстан ніколи нібито "не мав своїх земель, бо це територія Росії"Відео

09:45

У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

09:09

Удар по штабу вагнерівців у Попасній: Гайдай підтвердив знищення окупантівВідео

08:46

Мер Києва Віталій Кличко розлучається

08:44

Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

Реклама
08:38

Улюблена іграшка Путіна виявилася бракованою: скільки Кремль збирається продовжувати війнуПоглядВідео

08:33

"Хребет армії РФ ще не зламався": генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжноюВідео

08:26

Окупанти тікатимуть: Херсон можуть звільнити без вуличних боїв - експертВідео

07:47

Ешелони з Криму вже не їдуть дві доби: партизани підірвали міст біля Мелітополя

07:12

У ISW назвали пріоритетні напрямки для росіян на фронтіВідео

06:34

Плани РФ щодо Херсона провалилися: військове командування окупантів втекло з міста – облрадаВідео

06:20

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВідео

06:10

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВідео

06:02

Херсонська катастрофа Путіна: коли Росія потішить новим "жестом доброї волі"Погляд

05:20

Незвичайне і найсмачніше печиво за 15 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіхВідео

04:30

Як виправити свою карму: як правильно розрахувати та що важливо знати

03:46

Затягнута в мережива Мадонна випрошувала подарунки, стоячи рачки

03:15

Як перша буква в імені впливає на долю: значення символів

03:13

Вдова Курта Кобейна знялася в бікіні на італійському березі: "Найкраща помста!"

03:10

Мороз вдарить рано: синоптики дали екстремальний прогноз на осінь в УкраїніВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому РФ не розвиває стратегічний наступВідео

01:35

Як позбутися від плям на кухонних рушниках без прання: секрет досвідчених господарок

00:52

Композитор Раймонд Паулс розповів про повернення Алли Пугачової з дітьми в РФ

00:51

Прикмети на 15 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу і гроші залучитиВідео

14 серпня, неділя
23:33

Україна багато разів пропонувала закінчити війну - ЗеленськийВідео

Реклама
23:10

"Мовчання наближається до рівня співучасті": Зеленський різко звернувся до росіянВідео

23:09

"Софія Михайлівна вже бабця": український продюсер Володимир Бебешко розповів, чим займається Ротару

22:47

Черга понад 25 км: росіяни масово тікають з КримуВідео

22:41

В Україні значно скоротилося виробництво пива і м'яса: виробники розповіли про проблемуВідео

22:15

Наступні 2 тижні будуть вирішальними для Херсонської області - ХланьВідео

22:02

У ЗСУ пояснили, чому чоловікам примусово вручають повістки на вулицях

21:45

Поплавав і потрапив до реанімації: в Україні вирує небезпечна інфекціяВідео

21:39

Кричала зі сцени "Слава Україні" чистою українською мовою: мама Корольової пішла у відривВідео

21:21

"За кілька днів до загибелі зустрівся із Зеленським": на війні загинув найкращий льотчик ЗСУВідео

21:00

"Росіяни оскаженіли": партизани підірвали черговий міст під Мелітополем - АрестовичВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти