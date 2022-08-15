Меттью Макконахі розкрив свій "брудний" секрет: "Не повинен у когось викликати огиду"

Меттью Макконахі розкрив свій секрет привабливості / instagram.com/officiallymcconaughey

Голлівудський актор, зірка фільмів Далласький клуб покупців, Джентльмени і Весільний переполох, Меттью Макконахі зізнався одному з американських виданнь, що уникає популярної гігієнічної процедури протягом останніх 30 років.

Йдеться про використання дезодоранту. Він також відмовився від будь-якого виду парфумів, так як не сприймає сторонніх запахів на тілі.

Проте скарг на неприємний запах від актора не надходило. Іветт Ніколь Браун, колега Макконахі по фільму Грім у тропіках, зазначає, що актор не поширює поганий запах, від нього пахне "гранолою і хорошим життям".

Меттью зазначає, що регулярно приймає душ, обожнює свій натуральний запах, і не бачить в тому, щоб пахнути природно, нічого поганого. Тим кого це не влаштовує, актор не бентежиться закривати рот.

"Мені подобається мій натуральний запах. Не переношу "чужих" запахів на тілі. Я регулярно миюся, так що мій запах не повинен у когось викликати огиду", - каже Макконахі.

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