Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Олена Кюпелі
9 вересня 2025, 15:34
147
Стоцька показала своїх дітей, які як дві краплі води схожі на Кіркорова.
Дітей Стоцької тепер називають
Дітей Стоцької тепер називають "Філіповичі" / Колаж Главред, фото Instagram/100tskaya

Коротко:

  • Як зараз виглядають діти Стоцької
  • Що пишуть шанувальники про дітей

Російська відома співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, знову показала своїх дітей, які вкотре здивували своєю схожістю зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим.

Стоцька показала своїх дітей на сторінці в Instagram, але ж вони є не частими гостями її сторінки. Сама співачка сильно схудла, але ось її діти все більше і більше стають схожими на путініста Кіркорова.

відео дня

На кого схожі діти Кіркорова
На кого схожі діти Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Схожість дітей Стоцької відзначають і підписники зірки - буквально кожен другий коментатор пише про те, що співачка народила від героя "голої вечірки" Кіркорова.

Діти Стоцької з кожним разом усе більше схожі на Кіркорова
Діти Стоцької з кожним разом все більше схожі на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya
Діти Стоцької з кожним разом усе більше схожі на Кіркорова
Діти Стоцької з кожним разом все більше схожі на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

"Все таки напевно діти Кіркорова, вже дуже схожі", "Філіповичі обидва", "Син - копія Кіркорова", "Діти на Кіркорова схожі дуже", "Обалдеть, на Філіпа так схожий", - пишуть вірні підписники зірки.

На кого схожі діти Анастасії Стоцької

Нагадаємо, вже довгий час ходять чутки про те, що своїх дітей Віру та Олександра співачка народила від путініста Філіпа Кіркорова. Раніше було багато розмов, що артисти перебували у стосунках і довгий час співпрацювали.

Кіркорову і Стоцькій приписували роман
Кіркорову та Стоцькій приписували роман / Фото КП

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Анастасія Стоцька - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

Вас може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров Анастасія Стоцька новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:36Світ
У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:29Світ
Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Останні новини

17:25

Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

17:15

Господарка поїхала, а кіт влаштував скандал: його реакція розсмішила всіх, відео

17:02

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

16:53

Є в скриньці у кожної: Андре Тан назвав наймодніші аксесуари на осінь-2025

16:46

Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Андрія Пишного

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
16:45

Модний верхній одяг на осінь: що носити замість нудного тренча

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

Реклама
16:15

Порошенко лише за серпень збагатів майже на 1 млрд грн: це його заробіток за 6 довоєнних років, - ЗМІ

16:07

Як роблять крабові палички: правда, про яку знають одиниці

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

15:34

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

14:53

Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

14:51

В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

14:51

Гороскоп Таро на сьогодні 10 вересня: Ракам - терпіння, Левам - брати ініціативу

Реклама
14:47

Набагато більше, ніж здається: що насправді та скільки пам'ятають котиВідео

14:46

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:40

Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

14:40

Шість знаків зодіаку, які відкладають роботу до останньої хвилини

14:37

Азербайджан-Україна: де і коли дивитися найважливіший матч у відборі на ЧС-2026

14:07

Він з'їде: як третя вагітність Тодоренко руйнує її шлюб

13:57

Ностальгія накриє після першого укусу: рецепт казкового печива Мушлі

13:49

"Путін отримав те, що хотів": Зеленський розкрив деталі переговорів та долю Донбасу

13:45

Ціни злетіли до історичного максимуму - який вид м'яса рекордно подорожчав

13:44

Продажі впали більш ніж удвічі: Китай масово йде з РФ, обвалюючи економіку

13:43

Чому 10 вересня не можна шити і різати гострим ножем: яке церковне свято

13:30

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

12:53

Як назавжди позбутися ковтунців і ворсу на одязі: перевірені способи

12:46

Через 10 років: Тіна Кароль розчулила фотографіями з дорослим синомФото

12:46

Названо замовника вбивства популярного репера Тупака Шакура

12:40

РФ по-звірячому атакувала пенсіонерів на Донеччині: загиблих і поранених десяткиФото

12:38

Українським пенсіонерам почали приходити штрафи: стала відома дивна причина

12:21

"Не треба нікуди йти": Зеленський прокоментував створення буферної зони в Україні

12:04

Зеленський зробив важливу заяву щодо виведення військ з Донбасу - чого чекати

11:58

Звичайний кавун допоможе позбутися бруду в килимі: незвичайний, але робочий лайфхакВідео

Реклама
11:53

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

11:50

Коли друзі коханої людини вас бісять: як із цим жити

11:35

Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

11:31

Він відповідав за це: несподівана причина від'їзду Галкіна і Пугачової з РФ

11:23

Влада Росії намагалась приховати: в ГУР розкрили деталі масштабних вибуів у Пензі

10:43

В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

10:37

У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

10:36

Так називали шанованих людей: які прізвища давали "топ-українцям"

10:22

"Громадянська позиція — така справа": на захист Каменських стала зіркова хрещена

10:21

Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти