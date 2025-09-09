Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Стоцька показала своїх дітей, які як дві краплі води схожі на Кіркорова.

Дітей Стоцької тепер називають "Філіповичі" / Колаж Главред, фото Instagram/100tskaya

Коротко:

Як зараз виглядають діти Стоцької

Що пишуть шанувальники про дітей

Російська відома співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, знову показала своїх дітей, які вкотре здивували своєю схожістю зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим.

Стоцька показала своїх дітей на сторінці в Instagram, але ж вони є не частими гостями її сторінки. Сама співачка сильно схудла, але ось її діти все більше і більше стають схожими на путініста Кіркорова.

На кого схожі діти Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Схожість дітей Стоцької відзначають і підписники зірки - буквально кожен другий коментатор пише про те, що співачка народила від героя "голої вечірки" Кіркорова.

Діти Стоцької з кожним разом все більше схожі на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Діти Стоцької з кожним разом все більше схожі на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

"Все таки напевно діти Кіркорова, вже дуже схожі", "Філіповичі обидва", "Син - копія Кіркорова", "Діти на Кіркорова схожі дуже", "Обалдеть, на Філіпа так схожий", - пишуть вірні підписники зірки.

На кого схожі діти Анастасії Стоцької

Нагадаємо, вже довгий час ходять чутки про те, що своїх дітей Віру та Олександра співачка народила від путініста Філіпа Кіркорова. Раніше було багато розмов, що артисти перебували у стосунках і довгий час співпрацювали.

Кіркорову та Стоцькій приписували роман / Фото КП

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

