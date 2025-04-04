Нестандартний набір дорослої дівчинки: що в сумці у Каті Осадчої

Осадча зробила повний розбір вмісту свого "саквояжа".

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Катя Осадча новини - ведуча зробила розбір вмісту своєї сумочки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

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Катя Осадча детально розповіла про те, що носить із собою в сумці

Вміст виявився вельми різноманітним і корисним

Жіноча сумочка давно стала притчею во язицех - в її надрах часом можна знайти найдивовижніші речі на всі випадки життя. Секретами своєї вирішила поділитися Катя Осадча. Якими дамськими багатствами наповнена її сумка, вона розповіла у TikTok.

Для розбору ведуча взяла велику чорну сумку, яку прикрасила брелоком-крашанкою для створення великоднього настрою. У ній вона зберігає косметику, документи, незвичайну колекцію.

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"Патчі: молодість - наше все. Прикраси, щоб можна було в будь-який момент прикрасити образ. Тут 30 пар різних сережок - від вінтажних до сучасних. Далі пудра. Ще пудра. Таблетки. Ще таблетки. Ще таблетки. Павербанк. Зубна щітка, що не потребує пасти. Фіксатор для макіяжу. Пластир. Ще пластир. Роллер. Це насправді заспокійливе. Коли нервую, я просто себе ось так безкінечно масажую. Паспорт", - з посмішкою розповіла і продемонструвала Катя Осадча.

Катя Осадча новини - ведуча зробила розбір вмісту своєї сумочки / колаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

Не дивно, що в сумці Каті Осадчої поміщається стільки всього, адже перед камерами вона, спершу як модель, потім як ведуча, почала з'являтися з 14 років. За більш ніж 25 років у світлі софітів 41-річна Осадча звикла бути у всеозброєнні, і в цьому вона повністю може покластися на свою сумочку.

Катя Осадча новини - ведуча зробила розбір вмісту своєї сумочки / колаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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