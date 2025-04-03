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Подвійні привітання: колишня дружина Dzidzio вагітна первістком

Анна Підгорна
3 квітня 2025, 13:49
371
"Дівка з перцем" Slavia похвалилася округлим животиком.
Михайло Хома, Slavia
Slavia вагітна - ексдружина Дзідзьо чекає на дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Коротко:

  • Славія презентувала нову пісню і кліп
  • У ролику артистка повідомила про вагітність

Сьогодні у співачки Slavia (Ярослава Притула) відбулося цілих дві прем'єри. По-перше, артистка презентувала кліп і автобіографічну пісню, в основу якої лягли кілька історій про її залицяльників. Окрім запального треку, велику увагу привернуло відео до нього.

У кадрі Славія з'явилася... з уже вельми округлим животиком. У зв'язку з цим співачку запідозрили у вагітності. Ім'я батька майбутньої дитини Славії та термін вагітності не розголошуються.

відео дня

Раніше артистка зазначала, що на відсутність шанувальників серед чоловіків вона після розлучення не скаржиться. Утім, поки Славія тримає інтригу, чи справді вона чекає на первістка, або ж животик виявився лише художнім елементом кліпу.

Славія
Slavia вагітна - ексдружина Дзідзьо чекає на дитину / Скриншот YouTube

Slavia - колишня дружина співака Михайла Хоми (Dzidzio). Пара після 12 років стосунків одружилася 2013 року. У 2021-му Ярослава та Михайло повідомили про розлучення. Розходилися артисти мирно, і сьогодні підтримують дружні стосунки. Утім, після розлучення Хома назвав союз із Притулою "одруженням трикутника на квадраті", а сама Славія наголошувала, що хотіла б займатися сольною кар'єрою, що за умов шлюбу із зірковим чоловіком виявилося неможливим.

Розлучення Дзідзьо та Славії
Дзідзьо та Славія були разом 20 років / instagram.com/slavia_official

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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український актор підставив Ігоря Кондратюка і втік за кордон. За словами продюсера, артист грав у його кінопроєкті головну роль.

Також на тлі чуток про розлучення Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Настю Каменських. Потапенко, захоплений новою співачкою, не став приховувати свою прихильність.

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Хто такий Михайло Хома?

Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо - український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу.

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