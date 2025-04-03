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"Зайчик" Сердючки відреагував на чутки про роман з Данилком: "Хтось з кимось спав"

Анна Підгорна
3 квітня 2025, 21:35
241
Дмитро Волканов розкрив правду про природу його стосунків з Андрієм Данилком.
Дмитро Волканов, Андрій Данилко
Дмитро Волканов розповів, у яких стосунках з Андрієм Данилком / колаж: Главред, фото: instagram.com/dimavolkanov, instagram.com/v_serduchka

Коротко:

  • Через успіх Волканову приписують стосунки з Андрієм Данилком
  • Співак розповів, які стосунки його пов'язують із колишнім наставником насправді

Український співак Дмитро Волканов у 9 сезоні шоу Х-Фактор потрапив під опіку Андрія Данилка. Юний артист посів друге місце і отримав запрошення попрацювати в бенді Вєрки Сердючки. Так Волканов на 4 роки став "зайчиком" - бек-вокалістом зірки.

Зараз Волканов будує сольну музичну кар'єру, і вже робить перші успіхи. Багато хто не вірить, що 23-річне обдарування здатне пробитися у великий шоу-бізнес самостійно, тому починають вигадувати про нього чутки. Наприклад, приписують Дмитру любовний зв'язок з Андрієм Данилком, який, нібито, і допомагає просуватися його музичній кар'єрі.

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В інтерв'ю для Слави Дьоміна Волканов спростував ці плітки, але підтвердив, що за час спільної роботи Данилко став для нього, як член сім'ї. "Мені здається, що людям хочеться в це вірити. Якщо ми почнемо з Данилка, то кожна людина за ці 30 років, яка з’являлася поруч із ним, це його "чоловік" або "жінка". Інна, яка грає маму, — "дружина", Геля — "жінка", водій Рома — все зрозуміло, Діма Волканов — зрозуміло. Наше суспільство настільки зіпсоване, що воно не може повірити в те, що я у 23 роки можу робити щось сам: "Ну не може він без того, щоб його хтось не просував, хтось з кимось спав". Я ж читаю коментарі, і там пишуть, що я маю певні успіхи через те, що я можу спати, наприклад, з Андрієм Данилком. Коментатори не розуміють, що може бути по-іншому, що ми можемо бути друзями. Ми як родичі! Можемо не спілкуватися пів року, а потім телефоном обговорити все", - поділився артист.

Дмитро Волканов
Дмитро Волканов (з прапором у руках) під час одного з виступів Вєрки Сердючки / instagram.com/serduchka_band

Також Дмитро Волканов розповів, що вже понад три роки перебуває у стосунках і дуже щасливий. "Перше взаємне кохання от три роки як уже, точніше, вже четвертий рік. Я у стосунках дуже турботливий, беру на себе відповідальність, бажаю робитися кращим для цієї людини і робити цю людину кращою для себе. Ми маємо спільну мету, хочемо жити в достатку, щоб наші батьки проводили старість у достатку. Для цього треба розвиватися", - каже співак.

Дмитро Волканов
Дмитро Волканов розкрив подробиці свого особистого життя / Скриншот YouTube

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Хто такий Андрій Данилко?

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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