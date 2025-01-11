Не встигла: голлівудська актриса розповіла про втрату близької людини в пожежі

Акторка також повідомила, що може назвати 100 друзів, які втратили свої домівки в страшній пожежі.

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Дженніфер Гарнер поділилася трагедією / Колаж Главред, фото Instagram/jennifer.garner

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Кого в пожежах втратила Дженніфер Гарнер

Яка її роль у рятувальній операції

Популярна голлівудська актриса Дженніфер Гарнер поділилася особистою трагедією. Акторка розповіла, що втратила друга в пожежі в Палісейдс, яка спалахнула і спустошила багато селебріті-будинків цього тижня.

"Я справді втратила друга, тому я не думаю, що нам слід поки що про це говорити", - сказала актриса репортерці MSNBC Кеті Тур, коли вони стояли в Палісейдс, оточені спаленими будинками, разом із шеф-кухарем World Central Kitchen Хосе Андресом.

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"Я дійсно втратила друга. Вона не встигла вчасно вибратися", - цитує її Page Six.

"Моє серце обливається кров'ю за моїх друзів", - продовжила 52-річна акторка.

"Я можу, навіть не думаючи, просто написати список зі 100 друзів, які втратили свої будинки".

Гарнер підкреслила, що зруйнований район Палісейдс, у якому вони перебували, - особливо на вулиці Фіск-стріт - був жвавою спільнотою, де діти могли гратися.

Будинок моєї найкращої подруги був на тій самій вулиці. У них у дворі був гонг, - згадує вона. - На вулиці грало так багато дітей, і наприкінці дня вони били в гонг і кликали їх додому". "Це вулиця, якою ми робимо забіг на 5 км. Тут маленька пожежна машина - Боже, благослови наших пожежників - тут їздить пожежна машина, знаєте, на параді на честь Дня незалежності".

Акторка "З 13 в 30" також сказала, що вона "майже" відчуває себе "винуватою", проходячи своїм будинком, який уцілів від руйнівної пожежі.

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Як раніше писав Главред, американська світська левиця Періс Гілтон повідомила шанувальникам, що з нею та її сім'єю все добре і вони в безпеці, але їхній будинок повністю зруйнований. Також Гілтон зазначила, що допомагатиме тим, хто постраждав через пожежі. "Серце розбите не передати словами. Сидіти з сім'єю, дивитися новини і бачити, як наш будинок у Малібу згорає вщент у прямому ефірі, це те, чого нікому ніколи не доведеться відчувати. У цьому будинку ми побудували стільки цінних спогадів. Це місце, де Фенікс зробив свої перші кроки і де ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондоном", - написала Періс.

Нагадаємо, раніше переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка вже кілька років мешкає у США та виховує з чоловіком двох дітей, поділилася трагедією. Зокрема, блогерка розповіла про те, що зараз коїться з її Лос-Анджелесом, де зараз вирують величезні пожежі, які знищують усе навколо. На своїй сторінці в Instagram, Шульгіна розповіла, що трагедія також торкнулася і їхньої родини. Так, згоріла школа її пасинка, а також будинки їхніх сусідів і друзів.

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