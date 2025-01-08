Життя не буде колишнім: переможниця 'Холостяка' постраждала від пожеж у США

Олександра Шульгіна показала, що діється зараз у США, де вирують пожежі.

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Олександра Шульгіна похвалилася викраденням / Колаж Главред, фото Instagram/ alessandra_shulgina

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Що трапилося з Шульгіною

Що вона розповіла

Переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка вже кілька років мешкає у США та виховує з чоловіком двох дітей, поділилася трагедією.

Зокрема, блогерка розповіла про те, що зараз коїться з її Лос-Анджелесом, де зараз вирують величезні пожежі, які знищують усе навколо. На своїй сторінці в Instagram, Шульгіна розповіла, що трагедія також торкнулася і їхньої родини. Так, згоріла школа її пасинка, а також будинки їхніх сусідів і друзів.

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Олександра Шульгіна розповіла про пожежі в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Шульгіна додає, що пожежі зупинити не можуть і вона навіть зібрала невеличку валізку, в яку "вмістилося все життя".

Олександра Шульгіна розповіла про пожежі в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Олександра Шульгіна розповіла про пожежі в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Відомо, що від пожеж, що вирують, постраждали будинки багатьох знаменитостей, серед яких Голлівудський актор Бен Аффлек.

Масштабна лісова пожежа, спричинена сильним вітром, охопила схил пагорба Лос-Анджелеса, усіяний будинками знаменитостей. Оголошено надзвичайний стан.

Олександра Шульгіна досить довго живе в США, але будує кар'єру, орієнтуючись на російськомовний ринок. Вона проводить коучингові сесії, а також написала дві книги російською мовою.

Шульгіна з чоловіком / Фото Instagram/alessandra_shulgina

В Америці, українська зірка реаліті встигла народити двох доньок - Анджеліну та Аспен.

Шульгіна з дітьми / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

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Раніше Главред писав про те, що Олександра Шульгіна, яка рік тому стала мамою вдруге, похвалилася результатом роботи над собою.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Шульгіна вдруге стала мамою дівчинки. Блогерка поділилася фото, де позує з немовлям. "Ласкаво просимо в цей світ, наша зірочка! Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, але ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні і 6 днях. Богатирка! Рости здоровенька і щасливенька! Вдома на тебе чекає сестричка, 2 брати і всі тебе дуже люблять. І моя інстаграмна сім'я тебе теж буде любити", - написала вона.

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Хто така Олександра Шульгіна Олександра Шульгіна - переможниця шоу "Холостяк Україна 1 сезон". Народилася восени 1988 року в Києві, закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Зараз вона живе в США і будує кар'єру мотиваційного оратора. Заміжня, виховує двох доньок - Анджеліну та Аспен.

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