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Пожежі в Лос-Анджелесі: жертв стало більше - названо головного винуватця лиха

Даяна Швець
10 січня 2025, 09:30
814
За останніми даними, у регіоні горить щонайменше п’ять осередків пожеж.
Пожар, Лос-Анджелес
В Лос-Анджелесі тривають сильні лісові пожежі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/shellyturnerdesigns

Ключове:

  • Лісові пожежі охопили південь Каліфорнії
  • Які головні причини та наслідки масштабної катастрофи

На півдні Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі, які вже охопили Голлівудські пагорби Лос-Анджелеса.

На жаль, за даними CNN, кількість жертв стихії в окрузі Лос-Анджелес зросла до шести. Останній випадок зафіксовано в місті Малібу, проте особа загиблого поки не встановлена.

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За останніми даними, у регіоні горить щонайменше п’ять осередків пожеж, які охопили понад 11 тисяч гектарів. Полум’я знищило понад 5 тисяч будівель. Без електрики залишаються понад 202 тисячі осіб.

Що каже влада США про пожежі в Лос-Анджелесі?

Президент США Джо Байден заявив, що ці пожежі є найбільш масштабними та руйнівними в історії штату.

"Це найбільш масштабні та руйнівні пожежі в історії Каліфорнії", — підкреслив Байден.

Він повідомив, що наразі евакуйовано 360 тисяч людей, а для боротьби з вогнем залучено додаткові сили пожежників, авіацію, а також допомогу з Канади, Вашингтона, Орегону і Невади.

Які збитки від пожеж в Лос-Анджелесі?

Коментуючи можливу вартість відновлення після пожеж, Байден зазначив, що наразі неможливо назвати точну цифру.

"Правда в тому, що ніхто не може зараз сказати точну суму. Будь-хто, хто назве цифру, не знає, про що говорить. Це буде дуже, дуже велика сума", — заявив президент.

За даними Financial Times, страхові компанії можуть зазнати збитків у 20 мільярдів доларів, а загальний розмір втрат може сягнути 50 мільярдів.

Що спричинило пожежі в Лос-Анджелесі?

Прогнози метеорологів невтішні: до п’ятниці очікуються сильні пориви вітру та низька вологість, що ускладнює боротьбу з вогнем.

На півдні Каліфорнії вирують три масштабні лісові пожежі. Причини їхнього виникнення все ще з’ясовуються.

Однак, як пише Sky News, за інформацією Лісової служби США, 85% усіх лісових пожеж у країні спричиняються діяльністю людини — як навмисно, так і випадково.

Однак важливо розуміти різницю між тим, що запускає пожежу, і тим, що сприяє її стрімкому поширенню.

Цього разу головним фактором, який роздмухав полум’я, стали вітри Санта-Ана — потужні сухі пориви, що типово виникають у районі Лос-Анджелеса взимку.

Кліматолог із Каліфорнійського університету Деніел Свейн називає цей феномен "атмосферним феном", який "висушує все навколо".

"Сильні вітри спостерігаються на початку цього явища, але найсухіша рослинність буде в кінці. Отже, ми очікуємо дуже тривалий період високого ризику виникнення пожеж", — додав Свейн.

Хто з відомих людей постраждав від пожеж в Лос-Анджелесі - деталі

Через масштабні пожежі найбільше зараз страждає Пасифік Палісейдс - це місце відоме тим, що там мешкають голлівудські знаменитості та заможні городяни.

Як розповідав Главред, український актор Дмитро Ступка став очевидцем пожежі в Лос-Анджелесі. За його словами, там зараз дуже вітряно, і він не здивований, що через це вогонь поширюється з такою божевільною швидкістю.

"Американська" донька Фреймут також молиться за Лос-Анджелес. Вона порівняла кадри пожежі з жахом перших днів повномасштабної війни в Україні.

Болючою новиною для фанатів серіалу "Друзів" стало й те, що вогонь знищує будинок, у якому помер Меттью Перрі. Про те, що горить саме ця вілла, пресі повідомили колишні сусіди актора та поділилися знімками будинку у вогні.

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Що таке вітри Санта-Ана?

Вітри Санта-Ана — це сухі, сильні потоки повітря, які дмуть із внутрішніх районів Каліфорнії до узбережжя, особливо у холодну пору року. Вони прискорюються, проходячи через гірські хребти, і несуть сухе повітря, яке висушує рослинність, перетворюючи її на паливо для вогню, зазначає Sky News.

Наразі швидкість вітру вже перевищує 100 км/год, а в деяких гірських районах може сягнути 160 км/год. Відсутність дощів протягом кількох місяців тільки погіршує ситуацію, а сильні пориви вітру унеможливлюють використання авіації для гасіння.

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