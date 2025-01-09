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Пожежа у США: будинки відомих росіян горять у пожежах

Олена Кюпелі
9 січня 2025, 21:53
1336
Популярні російські зірки можуть позбутися своїх будинків.
За даними РосЗМІ у Тіматі будинок у Лос-Анджелесі
За даними РосЗМІ у Тіматі будинок у Лос-Анджелесі / Колаж Главред, фото Instagram/timatiofficial

Коротко:

  • Горять будинки знаменитостей у США
  • Серед них є російські зірки

У величезних і практично неконтрольованих пожежах, які вирують у США, постраждала величезна кількість людей. Уже відомо, що загинули 5 осіб, а близько 130 тисяч жителів евакуйовано, також знищено близько 1000 будівель.

А найбільше постраждали американські знаменитості, адже палаючі пагорби були якраз найголовнішим місцем їхньої дислокації.

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Тим часом постраждали і російські патріоти, які для чогось обзавелися нерухомістю в США. І хоча більшість із них вподобала Маямі, частина все ж купила будинки на відомих голівудських пагорбах.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Стархіт, Олексій Воробйов евакуювався зі свого будинку в Лос-Анджелесі. Розкішну віллу артист купив 2021 року. До останнього співак не здавався і навіть готувався самостійно боротися з вогнем. Покинути житло він зважився через свого пса Моцарта, якого не хотів наражати на небезпеку.

Андрій Воробйов евакуюється з дому в США
Андрій Воробйов евакуюється з будинку в США / Фото Instagram/mr.alexsparrow

Тим часом, будинок у цьому ж регіоні має також репер Тіматі. На самому старті військового вторгнення терористичної Росії в Україну, говорив про те, що "світу не потрібна сильна Росія, потрібен мир і діалог", а також у своїх мережах він навіть згадував словосполучення "суверенна Україна". "Нікому ця війна не потрібна, так само, як і порушення суверенності України зокрема", - написав він.

Він нічого не говорить щодо трагедії у США, а також про те, чи постраждав його будинок.

Тіматі має будинок у ЛА
Тіматі має будинок у ЛА / Фото Instagram/timatiofficial

За даними телеграм-каналу російського пропагандистського шоу "Алена, блин", від трагедії ледве не постраждала ще одна російська зірка Рита Дакота, білоруська та російська співачка.

За даними каналу, співачка розповіла, що вилетіла з Лос-Анджелеса 7-го січня, в день, коли з'явилося перше вогнище. За її словами, з нею буквально сталося диво.

Ріта Дакота дивом врятувалася від пожежі
Ріта Дакота дивом врятувалася від пожежі / Фото Instagram/ ritadakota_life

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Як раніше писав Главред, американська світська левиця Періс Гілтон повідомила шанувальникам, що з нею та її сім'єю все гаразд і вони в безпеці, але їхній будинок повністю зруйнований. Також Гілтон зазначила, що допомагатиме тим, хто постраждав через пожежі. "Серце розбите не передати словами. Сидіти з сім'єю, дивитися новини і бачити, як наш будинок у Малібу згорає вщент у прямому ефірі, це те, чого нікому ніколи не доведеться відчувати. У цьому будинку ми побудували стільки цінних спогадів. Це місце, де Фенікс зробив свої перші кроки і де ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондоном", - написала Періс.

За даними Тhe Hollywood Reporter, постраждали і знаменитості. Серед мешканців, які вважають цей район своєю домівкою, - Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Юджин Леві, Том Генкс і Ріта Вілсон, Різ Візерспун, Адам Сендлер, Майкл Кітон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Енн Сарнофф, Керол Ломбардіні, Алан Бергман, Кетлін Кеннеді, Стів Гуттенберг і Джеймс Вудс.

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Як поводитися під час пожежі в приміщенні?

Якщо пожежа застала вас у приміщенні, то, згідно з порадами ДСНС України, потрібно діяти так:

  • зорієнтуватися щодо наявної небезпеки та напрямку її знаходження;
  • якщо ви прокинулися від шуму пожежі та запаху диму, не можна сідати в ліжку - одразу скотіться з нього на підлогу;
  • повзіть по підлозі до дверей, але не відчиняйте їх одразу, щоб пожежа не посилилася від великого припливу повітря ззовні;
  • перед тим, як відчиняти двері, доторкніться до них тильною стороною долоні: якщо вони гарячі, то відчиняти їх не можна, адже дим і полум'я не дадуть вам вийти, якщо не гарячі - відчиняйте і швидко виходьте;
  • якщо ви вийшли через двері, закрийте їх і поповзом пересувайтеся до виходу з приміщення;
  • якщо ви не можете вийти з приміщення, бо за дверима полум'я і дим, то щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, після цього поповзом повертайтеся в глибину приміщення, вживаючи заходів щодо порятунку;
  • під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;
  • виходити із зони пожежі необхідно в навітряний бік - туди, звідки дме вітер;
  • якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть вниз через вогонь, а скористайтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.

Із повним переліком правил поведінки під час пожежі в приміщенні можна ознайомитися на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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