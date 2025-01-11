Меган Маркл і принц Гаррі записалися у волонтери: допомагають жертвам пожежі в ЛА

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили допомогти постраждалим американцям.

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Принц Гаррі та Меган Маркл допомагають жертвам пожежі / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Як Меган і Гаррі беруть участь у допомозі погорільцям

Що про них говорить мер міста

Принца Гаррі та Меган Маркл помітили, коли вони допомагали жертвам лісової пожежі в Лос-Анджелесі біля конференц-центру Пасадени в п'ятницю.

Як пише Page Six, герцог і герцогиня Сассекські, які живуть приблизно за 90 миль на північ від міста, були поруч, щоб роздати їжу і предмети першої необхідності постраждалим.

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На кадрах, наданих Fox 11, пара розмовляє з мером Пасадени Гордо. "Це чудові люди, чудові особистості з великим серцем. Вони приїхали сюди і зустрілися з рятувальниками, зустрілися з постраждалими", - сказав Гордо новинному каналу про свою зустріч із королівською родиною.

Він додав, що Гаррі та Меган "дійсно підняли дух рятувальників". Під час перебування пари в Пасадені вони зупинилися в Роуз Боул, де "люди були дуже раді їх бачити", сказав Гордо.

"Вони хочуть бути максимально корисними... ми відвідали деякі з постраждалих сімей у деяких вигорілих районах Пасадени та Альтадени. Вони знайшли час, щоб зустрітися з постраждалими і провести час. Вони просто дуже турботливі люди, які турбуються про своїх друзів і сусідів".

Раніше того ж дня Гордо сказав, що Меган і Гаррі відвідали World Central Kitchen "анонімно", "подаючи їжу в масках". Вони також були в бейсболках - Меган була в синій кепці LA Dodgers, а Гаррі в чорному капелюсі "Cali" від лос-анджелеського бренду.

Фото Меган і Гаррі як волонтерів можна подивитися тут

Меган і Гаррі були там не для "реклами", сказав Гордо. Вони хотіли "працювати".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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