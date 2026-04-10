Благає не чіпати після смерті: хворий на рак король Чарльз звернувся до Вільяма

Коротко:
- Що просить Чарльз
- Чому він боїться за свою дружину
У хворого на рак короля Чарльза є одне важливе прохання до принца Вільяма після його смерті: залишити його дружину Каміллу в спокої.
Як пише Radaronline.com, вважається, що 77-річний король запропонував своєму старшому синові право не спілкуватися з принцом Гаррі, якщо Камілла зможе робити все, що захоче, після його смерті.
Незважаючи на те, що Вільяму вдалося "налагодити стосунки" і "співпрацювати" з колишньою коханкою свого батька, одне джерело стверджує: "Більшість людей вважають, що він досі відчуває до неї сильну образу".
За словами інсайдерів, Вільям ніколи не ладнав з Каміллою через її роль у руйнуванні шлюбу його батька з принцесою Діаною.
"Зрада Камілли стосовно їхньої матері не забута жодною з дітей Діани", — стверджує джерело. "Вільям більш дипломатичний, ніж Гаррі, тому він намагається приховати свою образу", — додав він.
Навіть сама Діана в 1995 році обрушилася з критикою на Каміллу, сказавши: "У цьому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно".
Чарльз і Камілла одружилися 9 квітня 2005 року, через вісім років після трагічної смерті Діани.
Ворожнеча між Вільямом і Каміллою тільки посилилася, оскільки раніше повідомлялося, що минулого року він звільнив сестру королеви, Аннабель Елліот, з королівського штату.
"Вільям уже демонструє безжалісність", — зазначило джерело. "Не дивно, що Чарльз побоюється, що навряд чи він знайде місце для Камілли", — каже джерело.
Однак Камілла, можливо, отримала підтвердження від свого чоловіка, що залишиться в палаці після його смерті, особливо з огляду на те, що, за словами інсайдерів, вона закріплює для себе плани щодо надання їй права вибору королівських володінь, з повним штатом персоналу в її розпорядженні.
Також кажуть, що Камілла не згодна з Вільямом щодо робочого навантаження хворого Чарльза.
Про особу: король Чарльз ІІІ
Чарльз III — король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
